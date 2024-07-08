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امتلك الان فيلا تصميم عصري بمدينة محمد بن زايد
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|*تتكون الفيلا من: *طابق أرضي: - غرفة نوم - مجلس - صالتين عائلة - صالة طعام - غرفة خادمة - مطبخ - غرفة غسيل وكي. *طابق أول: - 5 غرف نوم ماستر *رووف: - غرفتين نوم ماستر مساحة الارض : 14,249 قدم مربع رقم مرجعى: VH984100 للتواصل مع السيد سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 رقم الترخيص التجاري: CN-1149643 رقم ترخيص الهيئة العقارية (RERA): 202401101466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقاريه
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|مدينة محمد بن زايد- مدينة محمد بن زايد
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|8/7/2024
|رقم الإعلان:
|2276226
* الفيلا مقسمة ل 6 شقق منفصلة بعدادات موثقة من البلدية - شقتين : (4 غرف نوم + صاله ) - 4 شقق: (3 غر.
8/7/2024
تتكون الفيلا من : - 6 غرف ماستر - مجلس كبير - مطبخ بمدخل منفصل - غرفة طعام\ معيشة كبيرة - غرفة خ.
8/7/2024
تحتوي الفيلا على: -7غرق نوم -صالتين -غرفة طعام -مجلس راقي *الرووف:-غرفة خادمة-غرفة غسيل *ملاحق.
8/7/2024
فيلا فاخرة تتكون من طابقين وملحقين خارجيين وحديقة.الطابق الأرضي:4غرف نوم،مجلس، صالة جلوس،غرفة طعام،4.
8/7/2024
تتكون الفيلا: *طابق باسمينت: -غرفة سائق -مواقف -مطبخ كبير -غرف الخزانات *الطابق الارضي: -صالةمع مجل.
8/7/2024
تتكون الفيلا من الطابق الأرضي:غرفة نوم ماستر-مجلس-غرفة المعيشة-صالة الطعام-مطبخ -استور-غرفة خادمة-3ح.
8/7/2024
الفيلا تتكون من: -11 غرفة نوم -صالتين -غرفتين خدم -مجلس خارجي -مطبخ خارجي -مطبخ تحضيري -مخزن -حديق.
8/7/2024
*تكون الفيلا من: *7 شقق كل شقة تحتوي: *3 غرف نوم-صالة -مساحة الارض:6,400 قدم مربع -الرقم المرجعي:V.
8/7/2024
الفيلا مكونة من:6غرف نوم-مجلس-غرفة الطعام-غرفة جلوس-مطبخ-مخزن-غرفة خادمة -7حمامات-ملحق خارجي مكون من.
8/7/2024
* مجمع 5 فلل تتكون الفلل من : *5 استديوهات *20 شقة مقسمين الي الاتي *5 شقق مكونه من : -غرفة نوم و.
8/7/2024
تتكون الفيلا من : *الطابق الأرضي:غرفة ضيوف-مجلس-صالتين جلوس-صالتين طعام-مطبخ-4حمامات الطابق الاول:6.
8/7/2024
مجمع 4فلل مقسم الي 7 وحدات مختلفة * تحتوي ال (7) وحدات على الاتي : - 5 شقق غرفة وصالة - 2 استوديو.
8/7/2024
هذه الفيلا مكونة من: الطابق الأرضي:غرفة نوم-مجلس-غرفة عائلة-غرفة طعام-غرفة خادمة-غرفة غسيل-3حمامات ا.
8/7/2024
*مجمع 4 فلل في مدينة خليفة : *كل فيلا مكونة من الأتي : *طابق ارضي : - 2 استوديو - 2 شقة بغرفة نوم *.
8/7/2024
*مجمع فلل مكون من 2 فيلا : *كل فيلا تتكون من : -5 غرف نوم (غرفتين منهم ماستر) -مجلس واسع -غرفة طعام .
8/7/2024
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