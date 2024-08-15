امتلك الان فيلا تصميم عصرى فى سى شور

مجمع مكون من فيلتين منفصلتين يحتوي على: الفيلا الأولى:-6 غرف نوم-مجلس خارجي-صالة-غرفة طعام-مطبخ من.

تحتوي كل فيلا على 4 شقق -العدد الكلي (12) شقه مقسمه كالاتي: -عدد 8 شقق تحتوي علي 3 غرف -عدد 4 شقق تح.

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