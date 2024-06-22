امتلك الان فيلا تجاريه موقع رائع فى الخالديه

*فيلا تجارية مستخدمة كعيادة طبية -4 طوابق (بدروم + 3 طوابق)، تضم 15 عيادة، 3 غرف علاج، غرفة عمليات كبيرة، غرفة عمليات صغيرة، غرفتين انتظار، غرفتين مرضى، صيدلية. البدروم: غرفة تعليم، غرفة إعلام، قسم تعقيم، غرفة موظفين، مواقف سيارات. التخصصات: جراحة تجميل، جراحة عامة، أمراض جلدية. المساحة: 5,382 قدم مربع. *تواصل: 0503070042 -اسم الشركة: شركة فاين هوم العقارية ذ.م.م -رقم الرخصة التجارية : CN-1149643 -رقم رخصة (RERA): 2024011014663070042.