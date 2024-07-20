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امتلك الان فيلا تجارية رائعة بموقع متميز فى المرور

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا تجارية رائعة بموقع متميز فى المرور - في أبو ظبي الإمارات

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*فيلا تجارية على زاوية و شارعين مكونة من : - طابق أرضي - طابق أول - رووف *تحتوي الفيلا على: - 4 شقق (غرفتين و صالة) - شقة (3غرف وصالة) *مساحة الارض: 3,300 قدم مربع *الرقم المرجعى:CV978750 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير: 0503070042 رقم الرخصة التجارية: CN-1149643 رقم رخصة (RERA): 202401101466 رقم الرخصة للسيد سمير: 279684 رخصة التسجيل العقاري: 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقاريه
التليفون: 0503070042

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العنوان: المرور- المرور
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 20/7/2024
رقم الإعلان: 2277828

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امتلك الان فيلا بمنطقه مميزه فى بوابة ابوظبى

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*الفيلا مكونة من: *الطابق الأرضي: - غرفتين نوم - غرفة معيشة - مجلسين - مصعد - غرفة طعام - غرفة خادمة.
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20/7/2024
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فيلا مذهلة 4 غرف نوم | اول ساكن | تشطيب جميل

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20/7/2024
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20/7/2024
صورة الاعلان: للبيع | مجمع 4 فلل | بمساحة 100 * 140 قدم مربع - في أبو ظبي الإمارات

للبيع | مجمع 4 فلل | بمساحة 100 * 140 قدم مربع

(للبيع)

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مجمع 4 فلل كل فيلا مكونة من: -الطابق الأرضى:-غرفة نوم-غرفة العائلة-مجلس-قاعة الطعام-مطبخ-3 حمامات .
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19/7/2024
صورة الاعلان: أمتلك فيلا بتصميم عصري وسعر حصري فى الشامخه - في أبو ظبي الإمارات

أمتلك فيلا بتصميم عصري وسعر حصري فى الشامخه

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*فيلا تحتوي علي الاتي ثلاث طوابق: *الطابق الارضي: - غرفه ماستر - مجلسين - غرفه خادمه - مطبخ - غرف.
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19/7/2024
صورة الاعلان: مساحات واسعة | مجمع فلل للبيع |بعائد استثماري رائع - في أبو ظبي الإمارات

مساحات واسعة | مجمع فلل للبيع |بعائد استثماري رائع

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*تكون المجمع من 4 فلل,فيلا رئيسية و3 فلل أخرى: -الفيلا الرئيسية مكونة: -6 غرف نوم -غرفه طعام -مغاسل .
القسم: 

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19/7/2024
صورة الاعلان: أمتلك الان بيت شعبي مجلسين موقع مميز فى الشهامه - في أبو ظبي الإمارات

أمتلك الان بيت شعبي مجلسين موقع مميز فى الشهامه

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*بيت شعبي يتكون من: - 4 غرف - مجلسين - حمامات - مطبخين - غرفة خدامه - غرفة حارس *المساحة: 18,.
القسم: 

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19/7/2024
صورة الاعلان: للبيع | مجمع 4 فلل | فيلا رئيسية و 3 فلل اخرين - في أبو ظبي الإمارات

للبيع | مجمع 4 فلل | فيلا رئيسية و 3 فلل اخرين

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- في أبو ظبي الإمارات

مجمع 4 فلل,فيلا رئيسية و3 فلل اخرين: الفيلا الرئيسية مكونة من: *طابق ارضي: -غرفة ضيوف-مجلس-غرفة عائل.
القسم: 

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19/7/2024
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افضل فرص الاستثمار مجمع 2 فلل 32 استوديو 7شقق

(للبيع)

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القسم: 

اتصل

19/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا فخمة بتصميمات تليق بك فى البطين - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان فيلا فخمة بتصميمات تليق بك فى البطين

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*تتكون الفيلا من: *الطابق الارضي: - صاله كبيره للضيوف مع حمام كبير خاص - غرفة للخدامات مع حمام خ.
القسم: 

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19/7/2024
صورة الاعلان: ⚡صفقة رائعة⚡فيلا فاخرة مستقلة مبنى جديد من طابقين - في أبو ظبي الإمارات

⚡صفقة رائعة⚡فيلا فاخرة مستقلة مبنى جديد من طابقين

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

الفيلا تتكون من:5غرف نوم رئيسية-صالة-غرفة طعام-مطبخ-فيلا كبيرة-غرفة خادمة-تكييف مركزي -شرفة-حديقة خا.
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19/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان قطعة ارض سكنية في الريمان1 تصريح فيلا - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان قطعة ارض سكنية في الريمان1 تصريح فيلا

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

استثمر في الرفاهية مع هذه الفرصة الرائعة! أرض سكنية متاحة للبيع في منطقة الريمان مع تصريح لبناء فيلا.
القسم: 

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19/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا تصميم عصري بمدينة محمد بن زايد - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان فيلا تصميم عصري بمدينة محمد بن زايد

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

** فيلا بـ محمد بن زايد تتكون من :- - 12 غرف نوم - 11 حمام - غرفة خادمة - مكتب - شرفة - مسبح خاص - .
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19/7/2024
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