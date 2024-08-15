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امتلك الان فيلا بموقع مميز ومساحة جيدة في الشامخه
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|**فيلا في الريمان 1: - تحت الانشاء - 5 غرف ماستر - تجهز نهايه2024 *المساحة: 5,604 قدم مربع *الرقم المرجعى: VH985309 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة التسجيل العقاري:53733 رقم الرخصة للسيد سمير:279684 رقم الترخيص التجاري:CN-1149643 رقم ترخيص الهيئة العقارية(RERA):202401101466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقاريه
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|الشامخه- الشامخه
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|15/8/2024
|رقم الإعلان:
|2282143
الفيلا تتكون من:5غرف نوم رئيسية-صالة-غرفة طعام-مطبخ-غرفة خادمة-تكييف مركزي-شرفة-حديقة خاصة -خزائن مد.
15/8/2024
**مجمع فلل يتكون من: *الطابق الارضي: - مجلس - صالة طعام - غرفة جلوس - مخزن - حمام *الطابق الا.
15/8/2024
تتكون الفيلا من: طابق ارضي ويشمل علي:6غرف رئيسية-مطبخ استعدادي-قاعة كبيرة. طابق أول ويشمل علي:غرفة .
15/8/2024
**مجمع 5 فلل مكون من: *كل فيلا: - 6 غرف ماستر - صالة - حجر طبيعي من الخارج - بالاضافة الى حوض سب.
15/8/2024
تحتوي الفيلا علي: *طابق ارضي ومكون: -15 غرفة نوم -6 غرف معيشه -4 مطابخ -10حمام *طابق اول مكون: -17 .
15/8/2024
تتكون الفيلا من: -مدخلين-8غرف نوم مع خزائن-10حمامات-غرفة معيشة-غرفة طعام -غرفة خادمة(ملحقة)-غرفتا غ.
15/8/2024
**مجمع فيلتين مكون من: - 16 شقة (غرفة وصالة ) - 12 استوديو *مساحة الارض: 20,000 قدم مربع *الرقم .
15/8/2024
الفيلا تتكون من:9غرف نوم-11حمام-مطبخ ملامح رئيسية لهذه الفيلا تشمل: -منطقة معيشة واسعة-غرفة مجلس-مس.
15/8/2024
الفيلا مكونة من:6غرف ماستر -مجلس خارجي ومجلس داخلي مع مغاسل-صالة بالطابق الارضي وصالة بالطابق الاول.
15/8/2024
هذه الفيلا مكونة من : * طابق أرضي:غرفة معيشة/صالة طعام-غرفة خادمة ماستر-غرفة غسيل-مطبخ-تواليت-حوش-حد.
15/8/2024
*الفيلا تتكون: *طابق ارضي:-غرفتين-غرفةمعيشة-مطبخ-غرفة خادمة -غرفة طعام-مجلس-صاله-مخزن -3 مواقف *ط.
15/8/2024
تتكون الفيلا من طابقين مقسمين كالاتي : طابق ارضي ويشمل:غرفة معيشة-غرفة طعام-تواليت-جراج-غرفة غسيل-حم.
15/8/2024
تتكون الفيلا طابقين مقسمين كالاتي: طابق ارضي ويشمل:غرفة طعام-غرفة معيشة-مطبخ-غرفة غسيل-غرفة خادمة-جر.
15/8/2024
الفيلا تتكون من طابقين ومقسمين كالاتي: طابق ارضي مكون من:غرفة معيشة-غرفة طعام-مطبخ-تواليت-غرفة غسيل-.
15/8/2024
الفيلا تتكون من طابقين ومقسمين كالاتي: طابق ارضي مكون من:غرفة معيشة-غرفة طعام-مطبخ-تواليت-غرفة غسيل-.
15/8/2024
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