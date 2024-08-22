امتلك الان فيلا بمنطقه مميزه 9غرف

*للبيع:فيلا فاخرة متعددة الطوابق بتصميم متميز.الطابق الأرضي يشمل غرفتي نوم،غرفة معيشة، مجلسين، مصعد، غرفة طعام، مطبخين، وجيم مع غرفة بخار وساونا. الطابق الأول يحتوي على غرفتين نوم ماستر و4 غرف نوم إضافية. طابق الرووف يضم غرفة نوم، غرفة غسيل، ومرافق خادمة. استمتع بالراحة والرفاهية مساحة الأرض:17,062قدم مربع،رقم مرجعي:VH964877 فاين هوومالعقارية ذ.م.م تواصل مع السيد سمير:0503070042 رقم الرخصة التجارية:CN-1149643-رقم رخصة(RERA):202401101466 رخصة السيد سمير:279684-رخصة التسجيل العقاري:53733