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امتلك الان فيلا بمنطقه مميزه 9غرف
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|*للبيع:فيلا فاخرة متعددة الطوابق بتصميم متميز.الطابق الأرضي يشمل غرفتي نوم،غرفة معيشة، مجلسين، مصعد، غرفة طعام، مطبخين، وجيم مع غرفة بخار وساونا. الطابق الأول يحتوي على غرفتين نوم ماستر و4 غرف نوم إضافية. طابق الرووف يضم غرفة نوم، غرفة غسيل، ومرافق خادمة. استمتع بالراحة والرفاهية مساحة الأرض:17,062قدم مربع،رقم مرجعي:VH964877 فاين هوومالعقارية ذ.م.م تواصل مع السيد سمير:0503070042 رقم الرخصة التجارية:CN-1149643-رقم رخصة(RERA):202401101466 رخصة السيد سمير:279684-رخصة التسجيل العقاري:53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقارية ذ.م.م
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|مدينة بوابة ابوظبي- مدينة بوابة ابوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|22/8/2024
|رقم الإعلان:
|2283679
هذا المجمع الرائع يقع في موقع ممتاز و يتكون من (3) فلل كل فيلا تتكون من:(7)غرف نوم ماستر-مجلس-صالت.
22/8/2024
تتكون الفيلا من طابق الأرضي:غرفة نوم ماستر-مجلس-غرفة المعيشة-صالة الطعام-مطبخ-استور-غرفة خادمة-3حمام.
22/8/2024
**فيلا واسعة وفخمة تطل على زاوية وشارعين: *الفيلا مكونة من : *17 وحدة سكنية مقسمة كالاتي: - 16 است.
22/8/2024
مجمع 4 فلل منفصلة تحتوي كل فيلا على: -ثلاث غرف ماستر -مجلـس -حمام -غرفة عاملة -مطبخ خلفي -حوش خلفي .
22/8/2024
هذه الفيلا مكونة من:11غرفة ماستر مريحة-مطبخ مجهز-11حمام كبير-ملاحق خارجية-جاكوزي المساحة:15,000قدم م.
22/8/2024
**الفيلا مكونة من: *الطابق الارضي: - غرفة معيشة / صالة طعام - غرفة خادمة - غرفة غسيل - مطبخ - حمام.
22/8/2024
*مجمع 3 فلل مقسم الي:- -فيلتين كل فيلا مكونة: -6 غرف نوم -صالة -مجلس -غرفة طعام -مطبخين -8 حمامات *.
22/8/2024
هذه الفيلا مكونة من:11غرفة ماستر مريحة-مطبخ مجهز-11حمام كبير-ملاحق خارجية-جاكوزي المساحة:15,000 قدم .
22/8/2024
**تتكون الفيلا من: *طابق ارضي: - غرفة طعام - غرفة معيشة - مطبخ - غرفة غسيل - غرفة خادمة - جرا.
22/8/2024
مجمع 4 فلل: الفيلا الرئيسيه تتكون من:-8 غرف ماستر-مجلس رجال-مجلس حريم-صاله جلوس-صاله طعام-مطبخ رئيس.
22/8/2024
**تتكون الفيلا من: *طابق ارضي: - غرفة طعام - غرفة معيشة - مطبخ - غرفة غسيل - غرفة خادمة - جرا.
22/8/2024
تتكون الفيلا من:8غرف نوم•8حمامات•منطقة معيشة وطعام واسعة•قاعات كبيرة•أربعة مداخل. •مطابخ مجهزة بأناق.
22/8/2024
*مجمع 4 فلل كل فيلا مكونة: *الطابق الأرضى: -غرفة نوم -غرفة العائلة -مجلس -قاعة الطعام -مطبخ -3 حماما.
22/8/2024
مجمع 3 فلل كل فيلا عباره عن: -5 غرفه -مجلس -مطبخ كبير -حمام -الدخال السنوي لكل فيلاه 180 الف -ساك.
22/8/2024
**تتكون الفيلا من: *طابق ارضي: - غرفة طعام - غرفة معيشة - مطبخ - غرفة غسيل - غرفة خادمة - جرا.
22/8/2024
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