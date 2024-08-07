امتلك الان فيلا بمنطقه مميزه 9غرف

فيلا تجارية على زاوية و شارعين مكونة من: -طابق أرضي-طابق أول-رووف تحتوي الفيلا على: -4 شقق (غرفتين .

جميع الحقوق محفوظة لموقع عرب نت 5 2006 - 2023 ©

كافة حقوق النشر محفوظة لأصحابها من المواقع والكتاب والناشرين وشبكة عرب نت فايف غير مسؤولة عن الآراء والتعليقات المعروضة في الموقع إذ تقع كافة المسؤوليات القانونية والأدبية على كاتبها أو/و المصدر الخاص بها.