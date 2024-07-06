أضف إعلانك مجاناً
امتلك الان فيلا بمنطقه مميزه
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|الفيلا مكونة من: الطابق الأرضي:غرفتين نوم-غرفة معيشة-مجلسين-مصعد-غرفة طعام-غرفة خادمة-غرفة عائلة -مطبخين-2 مخزن-غرفة حارس-جيم-غرفة بخار-ساونا-6 حمامات الطابق الأول:غرفتين نوم ماستر-4غرف نوم-غرفة معيشة-5 حمامات طابق الرووف:غرفة نوم-غرفة غسيل-مخزن-غرفة خادمة-حمامين مساحة الأرض:17,062 قدم مربع،رقم مرجعي:VH964877 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير:0503070042 رقم الرخصة التجارية:CN-1149643-رقم رخصة(RERA):202401101466 رقم الرخصة للسيد سمير:54404-رخصة التسجيل العقاري:53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقارية
|التليفون:
|0503070042
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|مدينة بوابة ابوظبي- مدينة بوابة ابوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|6/7/2024
|رقم الإعلان:
|2276011
فيلامكونة من: 8 غرف نوم ماستر -2 مجالس -قاعة طعام -مطبخ داخلي مع غرفة خادمة -مصعد كهربائي -غرفة غسيل.
6/7/2024
*الفيلا تتكون من: -11 غرف ماستر -مجلس حريمى -مجلس الرجال -صالة جلوس -صالة طعام -جاكوزي -ساونا .
6/7/2024
*تتكون الفيلا من: *الطابق الأرضي: - غرفة نوم - صالة - مجلس - غرفة معيشة - مطبخ - غرفة ملابس - غرفة .
6/7/2024
فيلا تجارية أسثمارية مكونة من: *2طابق مقسمين الي:-اربعه شقق *مميزات الفيلا: -صيانه بالكامل للفيلا -.
6/7/2024
تتكون الفيلا من: *طابق ارضي: -6 غرف رئيسية -مطبخ استعدادي -قاعة كبيرة *طابق أول: -غرفة رئيسية واح.
6/7/2024
فيلا بالريف عبارة عن: -4 غرف -4 حمامات -مطبخ -مجلس -صاله -حديقة -حوش -مدخل خاص بالحوش -المساحة:.
6/7/2024
*الفيلا تتكون من : - 11 غرف نوم - مجلس - غرفة معيشة - غرفة طعام - مطبخ تحضيري - غرفة خادمة - غرفة غ.
6/7/2024
فيلا تجارية على زاوية و شارعين مكونة من: طابق أرضي-طابق أول-رووف تحتوي الفيلا على:4 شقق غرفتين و صال.
6/7/2024
*هذه الفيلا مكونة من: - مجلسين - 10 غرف نوم - غرفة جلوس - صالة طعام - غرفة خادمة - غرفة سائق - مطبخ.
6/7/2024
الفيلا مكونة من: *الطابق الارضي: -غرفة معيشة/صالة طعام-غرفة خادمة-غرفة غسيل-مطبخ-حمام-حوش-حديقة-جراج.
6/7/2024
فيلا سكنية بتشطيب وديكور ايطالي حديث ورخام ايطالي -10غرف-3مجلس-3صالات-غرفة طعام-مطبخين -12حمام-غرفة .
6/7/2024
*فيلا تتكون من: *الطابق الأرضي: - 3 غرف نوم - مجلس - غرفة معيشة / طعام - غرفة خدامة - غرفة غسيل - 3 .
6/7/2024
الفيلا مكونة من: *الطابق الارضي: -غرفة معيشة/صالة طعام-غرفة خادمة-غرفة غسيل-مطبخ-حمام-حوش-حديقة-جراج.
6/7/2024
الفيلا مكونة من: *طابق ارضي:مجلس كبير-مصعد-منطقة جلوس -منطقة لتناول الطعام مع حمام-بلكونة-غرفة خادم.
6/7/2024
*فيلا تحتوي على ثلاث طوابق:- *الطابق الارضي: -غرفه ماستر -مجلسين -غرفه خادمه -مطبخ -غرفه غسيل -مخزن .
6/7/2024
جميع الحقوق محفوظة لموقع عرب نت 5 2006 - 2023 ©
كافة حقوق النشر محفوظة لأصحابها من المواقع والكتاب والناشرين وشبكة عرب نت فايف غير مسؤولة عن الآراء والتعليقات المعروضة في الموقع إذ تقع كافة المسؤوليات القانونية والأدبية على كاتبها أو/و المصدر الخاص بها.