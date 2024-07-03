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امتلك الان فيلا بمنطقه مميزه
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|*لفيلا مكونة: *الطابق الأرضي: -غرفتين نوم -مجلسين -مصعد -غرفة طعام -غرفة خادمة -غرفة عائلة -مطبخين -2 مخزن -غرفة حارس -جيم -ساونا -6 حمامات *طابق اول: -غرفتين نوم ماستر -4 غرف نوم -غرفة معيشة -5 حمامات *طابق الرووف: -غرفة نوم -غرفة غسيل -مخزن -غرفة خادمة -حمامين -مساحةالأرض : 17,062 قدم مربع -الرقم المرجعي: VH964877 شركة فاين هوم العقارية ذ.م.م لتواصل بسيد سمير: 0503070042 رقم الرخصة التجارية:CN-1149643 رقم رخصة(RERA):202401101466 رقم الرخصة للسيد سمير: 54404 رخصةالتسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقارية
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|بوابة ابوظبي- بوابة ابوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|3/7/2024
|رقم الإعلان:
|2275639
*فيلا مكونة من : -2 طابق -اربعه شقق *مميزات الفيلا : *صيانه بالكامل للفيلا *مكيفات جديده *عقود مو.
3/7/2024
*فيلا بالريف عبارة عن: - 4 غرف - 4 حمامات - مطبخ - مجلس - صاله -حديقة - حوش - مدخل خاص بالحوش .
3/7/2024
فيلا مكونة من: -8غرف نوم ماستر -2مجالس -قاعة طعام -مطبخ داخلي+غرفة خادمة -مصعد كهربائي -غرفة غسيل في.
3/7/2024
*الفيلا مكونة من : *الطابق الارضي: - غرفة معيشة / صالة طعام - غرفة خادمة - غرفة غسيل - مطبخ - حمام .
3/7/2024
*المجمع مكون من: *الطابق الأرضي : - غرفة نوم - مجلس - غرفة جلوس - غرفة عائلة - مطبخ - غرفة خادمة - غ.
3/7/2024
* مجمع 5 فلل اول ساكن مكون من : -11 شقه ( 3 غرف نوم وصالة ) -3 شقق (غرفتين نوم وصالة ) * المميزات :-.
3/7/2024
تتكون الفيلا من: *طابق ارضي:-6غرف رئيسية-مطبخ استعدادي-قاعة كبيرة. *طابق أول:-غرفة رئيسية-مجلس نسائ.
3/7/2024
*المجمع مكون من: فيلا كبيرة رئيسية وفيلتين صغيرتين *الفيلا الكبيرة:- - 7 غرف - مجلس - صالة طعام - .
3/7/2024
فيلا تحتوي علي الاتي ثلاث طوابق: *طابق ارضي:-غرفه ماستر-مجلسين-غرفه خادمه-مطبخ-غرفه غسيل-مخزن *طابق.
3/7/2024
بيت شعبي يتكون من: -4 غرف -مجلسين -حمامات -مطبخين -غرفة خدامه -غرفة حارس -المساحة:18,000 قدم م.
3/7/2024
*الفيلا مكونة:- *الطابق الارضي: -غرفة معيشة -صالة طعام -غرفة خادمة -غرفة غسيل -مطبخ -حمام -حوش -حديق.
3/7/2024
فيلا تتكون من:اربع شقق موثقه-كل شقه تتكون من :-3 غرف نوم -صاله عدد 1 شقه تتكون من:غرفه-صاله -مساحه.
3/7/2024
مجمع 16 فلل علي قطعتين أرض كل فيلا مكونة من:طابق الأرضي-مجلس رئيسي-غرفة جلوس -غرفة عائلة-غرفة نوم-غ.
3/7/2024
*تتكون الفيلا: *طابق ارضي: -مطبخ -مخزن -غرفة غسيل -غرفة خادمة *طابق اول: -صالة -2غرف ماستر -مطبخ تح.
2/7/2024
مجمع 4 فلل مكونة من: *الطابق الأرضى: -غرفة نوم -غرفة العائلة -مجلس -قاعة الطعام مطبخ -3 حمام *الطا.
2/7/2024
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