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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا بمنطقه مميزه - في أبو ظبي الإمارات

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*فيلا مكونة من: *طابق ارضي:-2غرف نوم-غرفة معيشة-2مجلس-مصعد-غرفة طعام-غرفة خادمة-2مطبخ-2مخزن-غرفة حارس-جيم-غرفة بخار-ساونا-6حمامات *طابق اول:-2غرف ماستر-4غرف-غرفة معيشة-5حمام *رووف:-غرفة نوم-غرفة غسيل-مخزن-غرفة خادمة-2حمام شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م: لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة التسجيل العقاري:53733 رقم الرخصة للسيد سمير:54404 رقم الترخيص التجاري:CN-1149643 رقم ترخيص الهيئة العقارية(RERA):202401101466
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه فاين هوم العقاريه
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: بوابة ابوظبي- بوابة ابوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 27/6/2024
رقم الإعلان: 2274821

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صورة الاعلان: امتلك الان | فيلا فاخرة بمساحة واسعة | مع حديقة - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان | فيلا فاخرة بمساحة واسعة | مع حديقة

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امتلك الان | فيلا فاخرة بمساحة واسعة | مع حديقة تتكون هذه الفيلا من: *الطابق الأرضي: - غرفة نوم ما.
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فيلا تجارية رائعة بموقع متميز

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- في أبو ظبي الإمارات

*فيلا تجارية على زاوية و شارعين مكونة من: -طابق أرضي -طابق أول -رووف *تحتوي الفيلا على: -4 شقق غرف.
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27/6/2024
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مجمع 5 فلل جديد مع مسبح ومصاعد و 3مداخل

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27/6/2024
صورة الاعلان: للبيع | مجمع 3 فلل مميز | سعر مميز | موقع مميز - في أبو ظبي الإمارات

للبيع | مجمع 3 فلل مميز | سعر مميز | موقع مميز

(للبيع)

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*هذاالمجمع مكون من 3 فلل: *الفيلا الأولى: -7غرف نوم -مجلس -صالة طعام -غرفة خادمة -مطبخ -غرفة غسيل -8.
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27/6/2024
صورة الاعلان: |فيلا للبيع 10 غرف نوم | 3 مجالس | 3 صالات| حديقة - في أبو ظبي الإمارات

|فيلا للبيع 10 غرف نوم | 3 مجالس | 3 صالات| حديقة

(للبيع)

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*فيلا سكنية بتشطيب وديكور ايطالي حديث ورخام ايطالي: -10 غرف -3 مجلس -3 صالات -3 غرفة طعام -مطبخين -.
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27/6/2024
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مجمع 8 فلل على زاوية وشارعين I 5 غرف لكل فيلا

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

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27/6/2024
صورة الاعلان: فرصة استثماربمجمع فلل (3) بموقع مميز مع مسبح وملاحق خارجية - في أبو ظبي الإمارات

فرصة استثماربمجمع فلل (3) بموقع مميز مع مسبح وملاحق خارجية

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

* مجمع 3 فلل مقسم الي :- -فيلتين كل فيلا مكونة من : - 6 غرف نوم - صالة - مجلس - غرفة طعام - مطبخين -.
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27/6/2024
صورة الاعلان: فرصتك الان لأمتلاك ! مجمع فيليتين بموقع وسعر - في أبو ظبي الإمارات

فرصتك الان لأمتلاك ! مجمع فيليتين بموقع وسعر

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

مجمع مكون من فيلتين منفصلتين: *الفيلاالأولى: -6غرف نوم -مجلس خارجي -صالة -غرفة طعام -مطبخ مع ستور -.
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26/6/2024
صورة الاعلان: انتهز الفرصة وتملك مجمع 5 فلل في موقع مميز - في أبو ظبي الإمارات

انتهز الفرصة وتملك مجمع 5 فلل في موقع مميز

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

مجمع فلل يتكون من5 فلل بسور واحد: كل فيلا تتكون من: *الطابق ألارضي:-مجلس مع حمام ضيوف-صالة-مطبخ رئ.
القسم: 

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26/6/2024
صورة الاعلان: للبيع|مجمع 5فلل مميز|5غرف لكل فيلا| مجلس&غرفة خادمة - في أبو ظبي الإمارات

للبيع|مجمع 5فلل مميز|5غرف لكل فيلا| مجلس&غرفة خادمة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*مجمع 5 فلل كل فيلا مكونة من: -5غرف نوم -مجلس -صالة طعام -صالة جلوس -غرفة خادمة -مطبخ -غرفة خادمة -م.
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اتصل

26/6/2024
صورة الاعلان: فرصة استثمار بمجمع 3 فلل موقع مميز وتشطيب فاخر - في أبو ظبي الإمارات

فرصة استثمار بمجمع 3 فلل موقع مميز وتشطيب فاخر

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*مجمع 3 فلل كل فيلا تتكون من: *الطابق الارضي: -مجلس -صالة طعام -غرفة جلوس -مخزن -حمام *الطابق.
القسم: 

اتصل

26/6/2024
صورة الاعلان: فيلا 6غرف نوم ماستر| مجلس| تيراس كبير| موقع مميز - في أبو ظبي الإمارات

فيلا 6غرف نوم ماستر| مجلس| تيراس كبير| موقع مميز

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*تتكون الفيلا من:- *الطابق الأرضي:-غرفة ضيوف-مجلس-صالتين جلوس-صالتين طعام-مطبخ-4 حمامات *الطابق الا.
القسم: 

اتصل

26/6/2024
صورة الاعلان: فرصة امتلاك ! فيلا فاخرة | 8 غرف نوم | جديدة تماماً | - في أبو ظبي الإمارات

فرصة امتلاك ! فيلا فاخرة | 8 غرف نوم | جديدة تماماً |

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*تتكون الفيلا من: *الطابق الأرضي: -غرفة نوم -مجلس -صالتين عائلة -صالة طعام -غرفة خادمة -مطبخ -غرفة غ.
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26/6/2024
صورة الاعلان: تملك الان فيلا تشطيب مميز فى المريف - في أبو ظبي الإمارات

تملك الان فيلا تشطيب مميز فى المريف

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*تتكون الفيلا من: *الطابق الأرضي: - غرفة نوم - صالة - مجلس - غرفة معيشة / طعام - مطبخ - غرفة الملابس.
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26/6/2024
صورة الاعلان: | امتلك | الان فيلا 5غرف نوم بتصميم عصري حديث - في أبو ظبي الإمارات

| امتلك | الان فيلا 5غرف نوم بتصميم عصري حديث

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*هذه الفيلا مكونة من: *الطابق الأرضي: -غرفة نوم-مجلس-غرفة عائلة-غرفة طعام-غرفة خادمة-غرفة غسيل-3 حما.
القسم: 

اتصل

26/6/2024
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