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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا بمنطقه مميزه - في أبو ظبي الإمارات

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*الفيلا مكونة من: *لطابق الأرضي: -غرفتين نوم -غرفة معيشة -مجلسين -مصعد -غرفة طعام -غرفة خادمة -غرفة عائلة -مطبخين -2 مخزن -غرفة حارس -جيم -غرفة بخار -ساونا -6 حمامات *الطابق الأول: -غرفتين نوم ماستر -4 غرف نوم -غرفة معيشة -5 حمامات *طابق الرووف: -غرفة نوم -غرفة غسيل -مخزن -غرفة خادمة -حمامين مساحة الأرض : 17,062 قدم مربع الرقم المرجعي: VH964877 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقارية
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: بوابة ابوظبي- بوابة ابوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 14/6/2024
رقم الإعلان: 2273711

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14/6/2024
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