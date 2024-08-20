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امتلك الان فيلا بمنطقه مميزه فى بوابة ابوظبى

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا بمنطقه مميزه فى بوابة ابوظبى - في أبو ظبي الإمارات

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**الفيلا مكونة من: *طابق أرضي: - غرفتين نوم - غرفة معيشة - مجلسين - مصعد - غرفة طعام - غرفة خادمة - غرفة عائلة - مطبخين - 2 مخزن - غرفة حارس - جيم - غرفة بخار - ساونا - 6 حمامات *طابق أول: - غرفتين نوم - 4 غرف نوم - غرفة معيشة - 5 حمامات *رووف: - غرفة نوم - غرفة غسيل - مخزن - غرفة خادمة - حمامين *المساحة: 17,062 قدم مربع *رقم مرجعى:VH964877 فاين هوم العقاريه ذ.م.م للتواصل: 0503070042 الرخصة التجارية: CN-1149643 رقم رخصة (RERA): 202401101466 رخصةالسيد سمير: 279684 رخصة التسجيل العقارى: 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقاريه
التليفون: 0503070042

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العنوان: بوابة ابوظبى- بوابة ابوظبى
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 20/8/2024
رقم الإعلان: 2283125

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صورة الاعلان: فرصه الان فيلا موقع مميز مساحه واسعه فى مدينة شخبوط - في أبو ظبي الإمارات

فرصه الان فيلا موقع مميز مساحه واسعه فى مدينة شخبوط

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

**الفيلا مكونة من: - 11 غرفة ماستر مريحة - مطبخ مجهز - 11 حمام كبير - ملاحق خارجية - جاكوزي *الفيل.
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20/8/2024
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(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

**تتكون الفيلا من: •8 غرف نوم •8 حمامات •منطقة معيشة وطعام •قاعات كبيرة •أربعة مداخل •مطابخ مجهز.
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20/8/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا فخمة بتصميمات تليق بك فى مدينة شخبوط - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان فيلا فخمة بتصميمات تليق بك فى مدينة شخبوط

(للبيع)

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**فيلا تتكون من: - 7 غرف نوم ماستر - مجلس - 3 مطابخ - غرفة طعام - صالة جلوس - مكتب - غرفتين غسيل .
القسم: 

اتصل

20/8/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا تصميم عصري بمدينة شخبوط - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان فيلا تصميم عصري بمدينة شخبوط

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

**فيلا مكونة من: - 10 غرف نوم - 3 صالات - مجلسين - غرفة خادمة - مطبخ تحضيري - مطبخ خارجي - غرف.
القسم: 

اتصل

20/8/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا موقع رائع مساحه جيده فى حدائق الراحه - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان فيلا موقع رائع مساحه جيده فى حدائق الراحه

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

**تتكون الفيلا من: - 5 غرف . - 5 حمامات . - غرفة خادمة . - مطبخ جاهز . - شرفة / بلكونة . - غرفة.
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20/8/2024
صورة الاعلان: تملك الان فيلا بتصميم عصري حديث يليق بك فى المريف - في أبو ظبي الإمارات

تملك الان فيلا بتصميم عصري حديث يليق بك فى المريف

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

**فيلا بمدينة خليفة اول ساكن: - تشطيب ديلوكس - موقع مميز على زاويه - 6 غرف ماستر - مجلس رجال - م.
القسم: 

اتصل

20/8/2024
صورة الاعلان: مساحات واسعة | مجمع فلل للبيع |بعائد استثماري رائع - في أبو ظبي الإمارات

مساحات واسعة | مجمع فلل للبيع |بعائد استثماري رائع

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

يتكون المجمع من 4فلل,فيلا رئيسية و3فلل أخرى: الفيلا الرئيسية مكونة من:6غرف نوم-غرفه طعام-مغاسل-مجلسي.
القسم: 

اتصل

20/8/2024
صورة الاعلان: تملك الان فيلا موقع مميز واطلالة رائعة في المشرف - في أبو ظبي الإمارات

تملك الان فيلا موقع مميز واطلالة رائعة في المشرف

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

**فيلا مكونة من: *الطابق الارضي - مجلس - غرفة ضيوف - مطبخ - غرفة غسيل وكي - غرفة خادمة * الطا.
القسم: 

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20/8/2024
صورة الاعلان: للبيع مجمع 32فيلا فخم مع جيم ومسبح و دخل سنوي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع مجمع 32فيلا فخم مع جيم ومسبح و دخل سنوي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

مجمع فلل يتكون من32فيلا كل فيلا تتكون من: طابق أرضي:غرفة نوم-غرفة عائلة-صالة طعام-صالة معيشة-مطبخ-غر.
القسم: 

اتصل

20/8/2024
صورة الاعلان: امتلك الان مجمع فلل مذهل موقع مميز ومساحة ضخمة في المشرف - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان مجمع فلل مذهل موقع مميز ومساحة ضخمة في المشرف

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

**هذا المجمع الرائع يقع في موقع ممتاز و يتكون من (3) فلل: *كل فيلا تتكون من: - (7) غرف نوم ماستر -.
القسم: 

اتصل

20/8/2024
صورة الاعلان: تملك الان فيلا بتشطيبات فاخرة عصرية وتصميم عالي الجودة فى الشامخه - في أبو ظبي الإمارات

تملك الان فيلا بتشطيبات فاخرة عصرية وتصميم عالي الجودة فى الشامخه

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

**فيلا في الريمان1: - 5 عدد غرف نوم - غرفة خادمة - 7 حمامات - بلكونة - صالة - فناء كبير *مميز.
القسم: 

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20/8/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا حديثه تصميم رائع فى الريمان 1 - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان فيلا حديثه تصميم رائع فى الريمان 1

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

**تتكون الفيلا من: - 4 غرف - 5 حمامات - صالة - مجلس - غرفة خادمة - مواقف مغطاة - مطبخ *المساحه : 5.
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20/8/2024
صورة الاعلان: مجمع 3فلل بموقع مميز في البطين كل فيلا 5 غرف - في أبو ظبي الإمارات

مجمع 3فلل بموقع مميز في البطين كل فيلا 5 غرف

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

مجمع3فلل كل فيلا عباره عن:5غرفه-مجلس-مطبخ كبير-حمام-الدخال السنوي كل فيلاه 180الف-ساكن عائلات المساح.
القسم: 

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20/8/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا تصميم عصري فى الشامخه - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان فيلا تصميم عصري فى الشامخه

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

** تتكون الفيلا من: - 5 غرف نوم ماستر - غرفتين نوم - مجلس مع حمام - بلكونة كبيرة - 4 غرف معيشة - .
القسم: 

اتصل

20/8/2024
صورة الاعلان: تملك الان فيلا بتصميم راقي وتشطيب مميز فى مدينة خليفه - في أبو ظبي الإمارات

تملك الان فيلا بتصميم راقي وتشطيب مميز فى مدينة خليفه

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

**تتكون الفيلا من: *الطابق الأرضي: - غرفة نوم - صالة - مجلس - غرفة معيشة / طعام - مطبخ - غرفة الملا.
القسم: 

اتصل

20/8/2024
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