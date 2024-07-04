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امتلك الان فيلا بمنطقه مميزه فى بوابة ابوظبى
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|الفيلا مكونة من : الطابق الأرضي : -غرفتين نوم -غرفة معيشة -مجلسين -مصعد -غرفة طعام -غرفة خادمة -غرفة عائلة -مطبخين -2 مخزن -غرفة حارس -جيم -غرفة بخار -ساونا -6 حمامات الطابق الأول: -غرفتين نوم ماستر -4 غرف نوم -غرفة معيشة -5 حمامات الرووف : -غرفة نوم -غرفة غسيل -مخزن -غرفة خادمة -حمامين *مساحة الأرض: 17,062 قدم مربع *رقم مرجعى: VH964877 للتواصل مع السيد سمير : 0503070042 رقم الرخصة التجارية: CN-1149643 رقم رخصة (RERA): 202401101466 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقاريه
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|بوابة ابوظبى- بوابة ابوظبى
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|4/7/2024
|رقم الإعلان:
|2275764
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