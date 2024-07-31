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امتلك الان شقة مساحة كبيرة مع اطلالة للبحر

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صورة الاعلان: امتلك الان شقة مساحة كبيرة مع اطلالة للبحر - في أبو ظبي الإمارات

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امتلك الان شقة مساحة كبيرة مع اطلالة للبحر هذه الشقة تتكون من : * غرفتين نوم ماستر * غرفة طعام / معيشة * مطبخ * حمام لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركه فاين هوم : 026592300 الرقم المرجعي : AP982805 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقارية
التليفون: 026592300

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: جزيرة الريم- أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 31/7/2024
رقم الإعلان: 2279562

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صورة الاعلان: إطلالة على البحرشقة غرفةماستر+صالة|مفروشة بالكامل - في أبو ظبي الإمارات

إطلالة على البحرشقة غرفةماستر+صالة|مفروشة بالكامل

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- في أبو ظبي الإمارات

إطلالة على البحرشقة غرفةماستر+صالة|مفروشة بالكامل - تتكون الشقة من : - غرفة نوم ماستر - غرفة معيشة.
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31/7/2024
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تملك شقة | بإطلالة على الحديقة | غرفة خادمة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

تملك شقة | بإطلالة على الحديقة | غرفة خادمة تتكون الشقة الرائعة من :- - غرفة نوم ماستر - غرفتين نو.
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31/7/2024
صورة الاعلان: امتلك و إستثمر الان شقة من المطور مباشرة بدون عمولة - في أبو ظبي الإمارات

امتلك و إستثمر الان شقة من المطور مباشرة بدون عمولة

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امتلك و إستثمر الان شقة من المطور مباشرة بدون عمولة هذه الشقة تتكون من : - غرفة نوم ماستر مع بلكو.
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31/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان | شقة مفروشة فاخرة | باطلالة رائعة - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان | شقة مفروشة فاخرة | باطلالة رائعة

(للبيع)

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امتلك الان | شقة مفروشة فاخرة | باطلالة رائعة ** تتكون هذا الشقة من : - غرفة نوم ماستر - غرفة معي.
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30/7/2024
صورة الاعلان: تملك شقة بالطوابق العليا مع بلكونة بإطلالة رائعة - في أبو ظبي الإمارات

تملك شقة بالطوابق العليا مع بلكونة بإطلالة رائعة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

تملك شقة بالطوابق العليا مع بلكونة بإطلالة رائعة تتكون الشقة من : - غرفة نوم ماستر - غرفة معيشة / .
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30/7/2024
صورة الاعلان: للبيع | شقة غرفة وصالة| موقع مميز - في أبو ظبي الإمارات

للبيع | شقة غرفة وصالة| موقع مميز

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع | شقة غرفة وصالة| موقع مميز * الشقه مكونه من : - غرفه نوم ماستر - غرفه طعام / جلوس - مطبخ -.
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29/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان ! استيديو | تشطيب فاخر | موقع ممتاز - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان ! استيديو | تشطيب فاخر | موقع ممتاز

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان ! استيديو | تشطيب فاخر | موقع ممتاز يتكون هذا الاستوديو المريح من: - غرفة نوم / معيشة -.
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29/7/2024
صورة الاعلان: شقه بها غرفه خادمة وبلكونة كبيره بحديقه خاصه - في أبو ظبي الإمارات

شقه بها غرفه خادمة وبلكونة كبيره بحديقه خاصه

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

شقه بها غرفه خادمة وبلكونة كبيره بحديقه خاصه الشقة مكونة من : - 3 غرف نوم ماستر - غرفة معيشة / طع.
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29/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان! | شقة واسعة | مع بلكونة كبيرة - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان! | شقة واسعة | مع بلكونة كبيرة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان! | شقة واسعة | مع بلكونة كبيرة تتكون الشقة من : - غرفة نوم ماستر - غرفة نوم - معيشة /.
القسم: 

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27/7/2024
صورة الاعلان: صفقة رائعة ثلاث غرف نوم بإطلالة جميلة على المارينا - في أبو ظبي الإمارات

صفقة رائعة ثلاث غرف نوم بإطلالة جميلة على المارينا

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

صفقة رائعة ثلاث غرف نوم بإطلالة جميلة على المارينا تتكون هذه الشقة من : - 3 غرف نوم ماستر - بلكون.
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27/7/2024
صورة الاعلان: شقة واسعة غرفتين نوم و بلكونة بإطلالة خلابة - في أبو ظبي الإمارات

شقة واسعة غرفتين نوم و بلكونة بإطلالة خلابة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

شقة واسعة غرفتين نوم و بلكونة بإطلالة خلابة تتكون الشقة من : - غرفة نوم ماستر مع بلكونة - غرفة نو.
القسم: 

اتصل

27/7/2024
صورة الاعلان: انتقل قريبا الي شقة غرفتين نوم مع بلكونه - في أبو ظبي الإمارات

انتقل قريبا الي شقة غرفتين نوم مع بلكونه

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

انتقل قريبا الي شقة غرفتين نوم مع بلكونه هذه الشقة تحتوي على: - غرفة النوم ماستر - غرفة نوم - منط.
القسم: 

اتصل

26/7/2024
صورة الاعلان: فرصة استثمارية لشقه غرفتين باطلالة بحرية خلابة - في أبو ظبي الإمارات

فرصة استثمارية لشقه غرفتين باطلالة بحرية خلابة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

فرصة استثمارية لشقه غرفتين باطلالة بحرية خلابة الشقة مكونة من :- - غرفة نوم ماستر - غرفة نوم - غرف.
القسم: 

اتصل

26/7/2024
صورة الاعلان: شقة 3 غرف نوم + غرفة خادمة / اطلالة بحرية - في أبو ظبي الإمارات

شقة 3 غرف نوم + غرفة خادمة / اطلالة بحرية

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

شقة 3 غرف نوم + غرفة خادمة / اطلالة بحرية شقة تتكون من : - 3 غرف ماستر - غرفه دراسة - غرفة معيشة -.
القسم: 

اتصل

26/7/2024
صورة الاعلان: شقة واسعة غرفتين نوم مع إطلالة جزئية على البحر - في أبو ظبي الإمارات

شقة واسعة غرفتين نوم مع إطلالة جزئية على البحر

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

شقة واسعة غرفتين نوم مع إطلالة جزئية على البحر تحتوي هذه الشقة على: - غرفة النوم ماستر مع ممشى في .
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25/7/2024
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