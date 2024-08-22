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امتلك الان بنايه تجاريه موقع مميز فى ال نهيان
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|**البناية مكونة من: - طابق الارضي - طابق الميزان - 4 طوابق - رووف *البناية تحتوي على: - 3 محلات تجاريه - 29 وحدة سكنية مقسمة كالاتي : * 5 استوديوهات. * 20شقه(غرفة وصاله) * شقتين كل شقة مكونة من( غرفتين وصالة ) * 2 بنتهاوس . *المساحة: 4,000 قدم مربع *الرقم المرجعى:CB984642 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م للتواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة التسجيل العقاري:53733 رقم الرخصة للسيد سمير:279684 رقم الترخيص التجاري:CN-1149643 رقم ترخيص الهيئة العقارية(RERA):202401101466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقاريه
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|ال نهيان- ال نهيان
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|22/8/2024
|رقم الإعلان:
|2283577
**بناية على شارع رئيسي مكونة من: - طابق ارضي - 15 طابق - رووف - 4 محلات تجارية - 4 مكاتب - 36 .
22/8/2024
**بناية مكونة من: - طابق أرضي - ميزانين - 5 طوابق - رووف **البناية تحتوي على: -2 محلات تجارية .
17/8/2024
**بناية تجارية: ( طابق ارضي + طابق ميزانين+ 4 طابق + رووف ) **هذه البناية تحتوي على : - 9 محلات -.
16/8/2024
**بناية على شارع رئيسي مكونة من: - طابق ارضي - 15 طابق - رووف - 4 محلات تجارية - 4 مكاتب - 36 .
16/8/2024
بناية على شارع رئيسي مكونة من: -طابق ارضي -15 طابق -رووف -4 محلات تجارية -4 مكاتب -36 شقة 3 غرف.
14/8/2024
بناية استثمارية مكونة من: -طابق الارضي -طابق الميزان -4 طوابق -رووف البناية تحتوي على: -3 محلات.
14/8/2024
ناية تجارية: (طابق ارضي + طابق ميزانين+4 طابق+رووف) *هذه البناية تحتوي على: -9 محلات -2 مكتب -27 شق.
14/8/2024
بناية مكونة من: -طابق أرضي -ميزانين -5 طوابق -رووف *البناية تحتوي على: -2 محلات تجارية -3 مكتب -15 ش.
14/8/2024
**بناية استثمارية: - طابق الارضي - طابق الميزان - 4 طوابق - رووف **البناية تحتوي على: - 3 محلات.
7/8/2024
بناية على شارع رئيسي مكونة من: *طابق ارضي *15 طابق *رووف -4 محلات تجارية -4 مكاتب -36 شقة(3 غرف .
7/8/2024
بناية مكونة من:-طابق أرضي-ميزانين-5 طوابق-رووف البناية تحتوي على: -2 محلات تجارية -3 مكتب -15 شقة.
2/8/2024
بناية استثمارية مكونة من:طابق الارضي-طابق الميزان-4طوابق-رووف البناية تحتوي على:3محلات تجاريه-29وحد.
2/8/2024
*البناية مكونة من : - طابق ارضي - 15 طابق - رووف - 4 محلات تجارية - 4 مكاتب - 36 شقة 3 غرف وصا.
2/8/2024
*بناية استثمارية مكونة من: - طابق الارضي - طابق الميزان - 4 طوابق - رووف البناية تحتوي على : - .
24/7/2024
بناية مكونة من: -طابق أرضي -ميزانين -5 طوابق -رووف *البناية تحتوي على -2 محلات تجارية -3 مكتب.
24/7/2024
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