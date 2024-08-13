امتلك الان استوديو مع تراس واسع | اطلالة علي المسبح

شقة باطلاله علي الفراري | 3 غرف و بلكونه وغرفة خادمة تتكون الشقة من : - غرفة نوم ماستر مع خزانة مل.

إطلالة خلابة | شقة واسعة غرفتين نوم مع بلكونة تتكون الشقة من : - غرفة نوم ماستر مع بلكونة - غرفة .

شقة غرفتين نوم ببلكونة بإطلالة على البحر ** تتكون هذه الشقة من : - غرفتين نوم ماستر - غرفة معيشة /.

تملك شقتك ببلكونه تطل علي المانجروف & المسبح عش في حلم فاخر مع شركة فاين هوم الشقة مكونة من : - غر.

امتلك شقة بقلب جزيرة الريم |مساحةكبيرة وسعر مميز * تتكون هذه الشقة من:- - غرفة نوم ماستر - غرفة مع.

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