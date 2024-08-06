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امتلكها الآن! فيلا فاخرة | 8 غرف نوم | جديدة تماماً |
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|*تتكون الفيلا: الطابق الأرضي: -غرفة نوم -مجلس -صالتين عائلة -صالة طعام -غرفة خادمة -مطبخ -غرفة غسيل وكي *الطابق الأول: -5 غرف ماستر *الرووف: -غرفتين نوم ماستر -مساحة الارض: 14,249 قدم مربع -الرقم المرجعي: VH984100 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م لتواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة التسجيل العقاري:53733 الرخصة للسيد سمير:279684 الترخيص التجاري:CN-1149643 ترخيص الهيئة العقارية(RERA):202401101466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقارية
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|مدينة محمد بن زايد- مدينة محمد بن زايد
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|6/8/2024
|رقم الإعلان:
|2280512
تتكون الفيلا من: -8 غرف ماستر -مجلسين مع مغاسل وحمامات -مطبخين -صالة واسعه -غرفة طعام -حوش واسع -ال.
6/8/2024
*فيلا واسعة وفخمة: *الفيلا مكونة من: - 17 وحدة سكنية مقسمة كالاتي: - 16 استديو - شقة ( غرفتين وصا.
6/8/2024
تتكون الفيلا من: *الطابق الارضي:-مطبخ-مخزن-غرفة غسيل-غرفة خادمة *الطابق الاول:-صالة-غرفتين ماستر-مطب.
6/8/2024
*فيلا تتكون: *طابق أرضي: -2 غرف -غرفةمعيشة -مطبخ -غرفة خادمة -غرفة طعام -مجلس -صاله -مخزن -3 مواقف.
6/8/2024
*تحتوي الفيلا على:-7 غرق نوم-صالتين-غرفة طعام-مجلس راقي *الرووف:-غرفة خادمة-غرفة غسيل *ملاحق خارجية .
6/8/2024
🏡للبيع:مجمع 6فلل فاخرة!كل فيلا تشمل: طابق أرضي:غرفة جلوس،غرفة طعام،مطبخ،غرفة خادمة. طابق أ.
5/8/2024
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5/8/2024
🏡للبيع:مجمع 4فلل فاخرة! فيلا رئيسيةتضم: طابق أرضي:غرفةماستر،2مجلس،غرفة طعام،صالة،غرفة خادم.
5/8/2024
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5/8/2024
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5/8/2024
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5/8/2024
🏡للبيع:مجمع فلتين بموقع مميز الفيلا الأولى:5غرف نوم ماستر،مجلس،غرفة طعام،صالة،غرف خادمة وسا.
5/8/2024
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5/8/2024
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5/8/2024
فيلا مكونة من: *الطابق الارضي:-مجلس-غرفة ضيوف-مطبخ-غرفة غسيل وكي-غرفة خادمة *الطابق الاول:-غرفتين ما.
5/8/2024
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