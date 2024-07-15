امتلكها الآن! فيلا فاخرة | 8 غرف نوم | جديدة تماماً

*المجمع يقع على زاوية وشارعين:- *كل فيلا مكونة من: *الطابق الأرضي: -غرفة نوم -مجلس -غرفة جلوس -غرفة .

فيلا بمدينة خليفة اول ساكن-تشطيب ديلوكس-موقع مميز على زاويه تحتوي على -6غرف ماستر-مجلس رجال بمدخل خ.

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