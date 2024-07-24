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الوان كومباكت hpl -جرين لام
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|للكومباكت hpl فواصل حمامات و قواطيع كومباكت hpl جمال الحمام ما يكملش من غير الكومباكت (HPL) أفضل الخامات وإشراف هندسى مع أفضل الفنيين نحن نتميز بأعمال الكومباكت بأسعار متميزة وفنيين على مستوى عال من الكفاءة فى التركيب مع تشكيلة رائعة من ألوان الكومباكت (25لون) صينى وهندى و فرنساوى والاكسسوار فى شركتنا (المقابض – الكوالين – الأرجل- المفصلات- الماسورة) مصنعة من الاستانلس 304 شغلنا بيكون فى مكان فى محافظات مصر نورن ديزين حقيقى اسم لكل مشروع لجميع استفسارتكم على : - contact us whatssapp or pho
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|نورن ديزاين
|التليفون:
|01289668128
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|العنوان:
|01270503183, 01270503183- القاهرة, Cairo
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/7/2024
|رقم الإعلان:
|2278545
عن تأجير أتوبيس شيفروليه 33 راكب 2023، لأي رحلة جماعية راحة، أمان، ومتعة في كل رحلة 1 التصميم الداخل.
24/7/2024
نحن مجموعه عمل نقوم بتركيب جميع انواع الديكورات فيوتك وبديل خشب ورخام وشيبورد Pdf.
22/7/2024
الكومباكت HPL من شركة نورن ديزاين نقوم بتصنيع ترابيزات_المطاعم - الكافيهات بـ ( المقاس واللون والشك.
22/7/2024
مطابخ من خامة الكوريان بديل الرخام الطبيعى مطابخ من خامة الكوريان الكورى المستورد بديل الرخام الطبي.
21/7/2024
شركه نور ديزاين تركيب كومباكت بارتشن الحمامات - ضد المياه أو الكسر أو الخدش - جميع الخامات المستخدم.
19/7/2024
لوكر و قواطيع بخامة الكومباكت لوكر و قواطيع و ابواب بخامة الكومباكت hpl شركة ايجي ستون #خبرة_ثقة_ابت.
19/7/2024
حوض كوريان قرص ووحدات حمام متاح تنفيذ جميع اشكال احواض الكوريان و متاح تنفيذ اى وحده للحمامات شركة .
15/7/2024
نحن شركة نور ديزاين متخصصون فى توريد وتصنيع ابواب حمامات كومباكت . قواطيع_حمامات و ابواب_حمامات و ف.
15/7/2024
الكومباكت hpl يستخدم فى عمل قواطيع -فواصل الحمامات -أقرص الترابيزات -ابواب الحمامات -الدواليب -أقر.
14/7/2024
قرص و ترابيزات كومباكت hpl قرص ترابيزات كومباكت hpl خامة صيني و هندى و فرنساوى و متاح تقطيع cnc شركة.
14/7/2024
بيع الواح كوريان كورى مستورد شركة ايجي ستون لبيع جميع الوان الكوريان الكورى ماركة Hanex – tristone ش.
13/7/2024
توريدات و تركيبات قواطيع حمامات كومباكت بالمتر المربع توريدات و تركيبات قواطيع حمامات كومباكت شركة ا.
13/7/2024
شركة كوريان – مطابخ كوريان شركة ايجي ستون لتصنيع و تركيب مطابخ الكوريان بديل الرخام الطبيعى شركة اي.
11/7/2024
كل ما عليك ان تختار المناسب ليك من اجود انواع الكومباكت hpl ، لانتاج تصميم مثله يتميز بالاتقان والحد.
8/7/2024
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8/7/2024
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