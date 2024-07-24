الوان كومباكت hpl -جرين لام

للكومباكت hpl فواصل حمامات و قواطيع كومباكت hpl جمال الحمام ما يكملش من غير الكومباكت (HPL) أفضل الخامات وإشراف هندسى مع أفضل الفنيين نحن نتميز بأعمال الكومباكت بأسعار متميزة وفنيين على مستوى عال من الكفاءة فى التركيب مع تشكيلة رائعة من ألوان الكومباكت (25لون) صينى وهندى و فرنساوى والاكسسوار فى شركتنا (المقابض – الكوالين – الأرجل- المفصلات- الماسورة) مصنعة من الاستانلس 304 شغلنا بيكون فى مكان فى محافظات مصر نورن ديزين حقيقى اسم لكل مشروع لجميع استفسارتكم على : - contact us whatssapp or pho