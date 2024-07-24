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الوان كومباكت hpl -جرين لام

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: الوان كومباكت hpl -جرين لام - في القاهرة مصر

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للكومباكت hpl فواصل حمامات و قواطيع كومباكت hpl جمال الحمام ما يكملش من غير الكومباكت (HPL) أفضل الخامات وإشراف هندسى مع أفضل الفنيين نحن نتميز بأعمال الكومباكت بأسعار متميزة وفنيين على مستوى عال من الكفاءة فى التركيب مع تشكيلة رائعة من ألوان الكومباكت (25لون) صينى وهندى و فرنساوى والاكسسوار فى شركتنا (المقابض – الكوالين – الأرجل- المفصلات- الماسورة) مصنعة من الاستانلس 304 شغلنا بيكون فى مكان فى محافظات مصر نورن ديزين حقيقى اسم لكل مشروع لجميع استفسارتكم على : - contact us whatssapp or pho
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: نورن ديزاين
التليفون: 01289668128

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 01270503183, 01270503183- القاهرة, Cairo
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 24/7/2024
رقم الإعلان: 2278545

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صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: ايجار اتوبيس 33 راكب شيفورليه 2023 - في القاهرة مصر

ايجار اتوبيس 33 راكب شيفورليه 2023

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

عن تأجير أتوبيس شيفروليه 33 راكب 2023، لأي رحلة جماعية راحة، أمان، ومتعة في كل رحلة 1 التصميم الداخل.
العنوان:

القاهرة - مصر

1,000 جنيه

24/7/2024
صورة الاعلان: انا اعمل فني تركيبات لجميع الديكورات - في القاهرة مصر

انا اعمل فني تركيبات لجميع الديكورات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نحن مجموعه عمل نقوم بتركيب جميع انواع الديكورات فيوتك وبديل خشب ورخام وشيبورد Pdf.
العنوان:

القاهرة - مصر

8 جنيه

22/7/2024
صورة الاعلان: الواح كومباكت hpl - شامل الاكسسوارات - في القاهرة مصر

الواح كومباكت hpl - شامل الاكسسوارات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

الكومباكت HPL من شركة نورن ديزاين نقوم بتصنيع ترابيزات_المطاعم - الكافيهات بـ ( المقاس واللون والشك.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

22/7/2024
صورة الاعلان: مطابخ من خامة الكوريان بديل الرخام الطبيعى - في القاهرة مصر

مطابخ من خامة الكوريان بديل الرخام الطبيعى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

مطابخ من خامة الكوريان بديل الرخام الطبيعى مطابخ من خامة الكوريان الكورى المستورد بديل الرخام الطبي.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

21/7/2024
صورة الاعلان: كومباكت hpl nourn design - في القاهرة مصر

كومباكت hpl nourn design

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شركه نور ديزاين تركيب كومباكت بارتشن الحمامات - ضد المياه أو الكسر أو الخدش - جميع الخامات المستخدم.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

19/7/2024
صورة الاعلان: لوكر و قواطيع بخامة الكومباكت - في القاهرة مصر

لوكر و قواطيع بخامة الكومباكت

(للبيع)

- في القاهرة مصر

لوكر و قواطيع بخامة الكومباكت لوكر و قواطيع و ابواب بخامة الكومباكت hpl شركة ايجي ستون #خبرة_ثقة_ابت.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

19/7/2024
صورة الاعلان: حوض كوريان قرص ووحدات حمام - في القاهرة مصر

حوض كوريان قرص ووحدات حمام

(للبيع)

- في القاهرة مصر

حوض كوريان قرص ووحدات حمام متاح تنفيذ جميع اشكال احواض الكوريان و متاح تنفيذ اى وحده للحمامات شركة .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

15/7/2024
صورة الاعلان: كومباكت hpl nourn design - في القاهرة مصر

كومباكت hpl nourn design

(للبيع)

- في القاهرة مصر

نحن شركة نور ديزاين متخصصون فى توريد وتصنيع ابواب حمامات كومباكت . قواطيع_حمامات و ابواب_حمامات و ف.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

15/7/2024
صورة الاعلان: فواصل حمامات و لوكرز hpl - في القاهرة مصر

فواصل حمامات و لوكرز hpl

(للبيع)

- في القاهرة مصر

الكومباكت hpl يستخدم فى عمل قواطيع -فواصل الحمامات -أقرص الترابيزات -ابواب الحمامات -الدواليب -أقر.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

14/7/2024
صورة الاعلان: قرص و ترابيزات كومباكت hpl - في القاهرة مصر

قرص و ترابيزات كومباكت hpl

(للبيع)

- في القاهرة مصر

قرص و ترابيزات كومباكت hpl قرص ترابيزات كومباكت hpl خامة صيني و هندى و فرنساوى و متاح تقطيع cnc شركة.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

14/7/2024
صورة الاعلان: بيع الواح كوريان كورى مستورد شركة ايجي ستون - في القاهرة مصر

بيع الواح كوريان كورى مستورد شركة ايجي ستون

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بيع الواح كوريان كورى مستورد شركة ايجي ستون لبيع جميع الوان الكوريان الكورى ماركة Hanex – tristone ش.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

13/7/2024
صورة الاعلان: توريدات و تركيبات قواطيع حمامات كومباكت - في القاهرة مصر

توريدات و تركيبات قواطيع حمامات كومباكت

(للبيع)

- في القاهرة مصر

توريدات و تركيبات قواطيع حمامات كومباكت بالمتر المربع توريدات و تركيبات قواطيع حمامات كومباكت شركة ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

13/7/2024
صورة الاعلان: شركة كوريان – مطابخ كوريان شركة ايجي ستون - في القاهرة مصر

شركة كوريان – مطابخ كوريان شركة ايجي ستون

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شركة كوريان – مطابخ كوريان شركة ايجي ستون لتصنيع و تركيب مطابخ الكوريان بديل الرخام الطبيعى شركة اي.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

11/7/2024
صورة الاعلان: شيتات كومباكت hpl نورن ديزاين - في القاهرة مصر

شيتات كومباكت hpl نورن ديزاين

(للبيع)

- في القاهرة مصر

كل ما عليك ان تختار المناسب ليك من اجود انواع الكومباكت hpl ، لانتاج تصميم مثله يتميز بالاتقان والحد.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

8/7/2024
صورة الاعلان: افضل شركة لبيع الكومباكت فى مصر - في القاهرة مصر

افضل شركة لبيع الكومباكت فى مصر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

افضل شركة لبيع الكومباكت فى مصر عايز خامات لمشروعك و كمية شركة ايجي ستون عندها جميع الكميات و الالوا.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

8/7/2024
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