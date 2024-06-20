الواح كومباكت hpl فواصل ابواب

(للبيع)
|ليه نورن ديزاين ومش اى مكان تانى🤔 ✅سرعه المعاينه ✅سرعه التنفيذ ✅جميع الالوان متاحه ✅جميع الكميات متاحة ✅ اكسسوارت الاستانلس ستيل الثقيل 304 ( xdf ) ✅ونورن ديزاين بخبرتها الكبيرة فى مجال الكوريان و الكومباكتhpl تقدر تنفذ اى تصميم بدقة عالية وافضل جودة لمعرفة سابقة اعمال نورن ديزاين فى الكوريان او الكومباكت hpl اتصل بنا : contact us : Phone : 01270503183 & 01015021006 & 01551299741 & 01211318909 & 01224332251
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|قواطيع حمامات كومباكت hpl
|التليفون:
|01551299741
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|العنوان:
|18 Alwehda Alarbia St, Geser El- Suez In front of shams Club. Cairo, Egypt- القاهرة
العين السخنة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/7/2024
|رقم الإعلان:
|2278355
1 جنيه