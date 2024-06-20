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الواح كومباكت hpl فواصل ابواب

(للبيع)

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مصر (العين السخنة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: الواح كومباكت hpl فواصل ابواب - في العين السخنة مصر

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ليه نورن ديزاين ومش اى مكان تانى🤔 ✅سرعه المعاينه ✅سرعه التنفيذ ✅جميع الالوان متاحه ✅جميع الكميات متاحة ✅ اكسسوارت الاستانلس ستيل الثقيل 304 ( xdf ) ✅ونورن ديزاين بخبرتها الكبيرة فى مجال الكوريان و الكومباكتhpl تقدر تنفذ اى تصميم بدقة عالية وافضل جودة لمعرفة سابقة اعمال نورن ديزاين فى الكوريان او الكومباكت hpl اتصل بنا : contact us : Phone : 01270503183 & 01015021006 & 01551299741 & 01211318909 & 01224332251
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: قواطيع حمامات كومباكت hpl
التليفون: 01551299741

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 18 Alwehda Alarbia St, Geser El- Suez In front of shams Club. Cairo, Egypt- القاهرة
العين السخنة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 23/7/2024
رقم الإعلان: 2278355

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صورة الاعلان: اوشاش كومباكت hpl - في العين السخنة مصر

اوشاش كومباكت hpl

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

كومباكت hpl لقواطيع وفواصل الحمامات تتشرف شركة نورن ديزاين بان تقدم لسيادتكم الكومباكت HPL يستخدم ف.

1 جنيه

20/6/2024
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