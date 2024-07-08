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الواح الشيبورد بخصم خاص | شركة خط التميز التجارية بالرياض
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|شركة خط التميز التجارية لحلول الديكور المتكامل ومقرها الرياض– المملكة العربية السعودية تقوم بتوفير حلول الديكور المتكامل وامداد السوق السعودى بكل ماهو جديد وفريد في عالم الديكورات من منتجات وطنيه سعودية وعالمية وبجوده عاليه ولمسات عصريه وحديثة تلامس الطبيعه وجمالها وتعطي لمنزلك لمسات فنيه رائعه تظهر عبق التاريخ وافكار المستقبل. 1- الشيبورد بخصم خاص حتى نفاذ الكمية 105 ريال شامل ضريبة المبيعات 2- بديل الرخام بخصم الصيف لفترة محدودة 79 ريال وغيرها من
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|خط التميز
|التليفون:
|0502275955
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|العنوان:
|Riyadh, Saudi Arabia- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|105 ريال
|تاريخ الإعلان:
|8/7/2024
|رقم الإعلان:
|2276348
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