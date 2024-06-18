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المقلاة الكهربائية مع شاشة لمس إل سي دي
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|1. **طهي صحي ولذيذ**: استمتع بتناول الأطعمة المقرمشة والشهية بدون الشعور بالذنب، حيث تعمل المقلاة الهوائية الرقمية على طهي الطعام بشكل مثالي دون الحاجة إلى الزيوت الزائدة، مما يجعلها خيارًا صحيًا. 2. **حماية من الاحتراق**: تمتاز بمستشعر الإيقاف التلقائي الذي يتوقف عن التشغيل عند انتهاء وقت الطهي، مما يحمي الطعام من الاحتراق ويحفظ جودته ونكهته. 3. **تحكم دقيق وسهولة الاستخدام**: تضمن الشاشة الرقمية والإعدادات المختلفة للطهي سهولة التحكم في درجة الحرارة والوقت، مما يسمح لك بتحقيق نتائج مثالية في
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ahmed ahmed
|التليفون:
|01234567898
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|العنوان:
|edko- المعادى
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|25 دينار
|تاريخ الإعلان:
|18/6/2024
|رقم الإعلان:
|2273819
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