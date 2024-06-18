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المقلاة الكهربائية مع شاشة لمس إل سي دي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: المقلاة الكهربائية مع شاشة لمس إل سي دي - في القاهرة مصر

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1. **طهي صحي ولذيذ**: استمتع بتناول الأطعمة المقرمشة والشهية بدون الشعور بالذنب، حيث تعمل المقلاة الهوائية الرقمية على طهي الطعام بشكل مثالي دون الحاجة إلى الزيوت الزائدة، مما يجعلها خيارًا صحيًا. 2. **حماية من الاحتراق**: تمتاز بمستشعر الإيقاف التلقائي الذي يتوقف عن التشغيل عند انتهاء وقت الطهي، مما يحمي الطعام من الاحتراق ويحفظ جودته ونكهته. 3. **تحكم دقيق وسهولة الاستخدام**: تضمن الشاشة الرقمية والإعدادات المختلفة للطهي سهولة التحكم في درجة الحرارة والوقت، مما يسمح لك بتحقيق نتائج مثالية في
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ahmed ahmed
التليفون: 01234567898

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: edko- المعادى
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 25 دينار
تاريخ الإعلان: 18/6/2024
رقم الإعلان: 2273819

اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: توريد و تركيب الحمامات الكومباكت HPL

توريد و تركيب الحمامات الكومباكت HPL

(للبيع)

سهولة الفك والتركيب دون الحاجة لمجهود كبير يتحمل درجات الحرارة المتاز بصلابته الشديدة لذلك فهو م.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

18/6/2024
صورة الاعلان: توريد و تركيب الحمامات الكومباكت HPL

توريد و تركيب الحمامات الكومباكت HPL

(للبيع)

وم للمياة والرطوبة وبالتالي يستخدم في صناعة قواطيع الحمامات و فواصل الحمامات مقاومته لعوامل المتاز.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

18/6/2024
صورة الاعلان: ايجار تويوتا هايس بارخص الاسعار في مصر

ايجار تويوتا هايس بارخص الاسعار في مصر

(للإيجار)

ايجار هايس توياتا وكوستر من القاهره لجميع المحافظات وباقل الاسعار جميع انواع السيارات الحديثه باقل ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

900 جنيه

18/6/2024
صورة الاعلان: ايجار تويوتا هايس بارخص الاسعار في مصر

ايجار تويوتا هايس بارخص الاسعار في مصر

(للإيجار)

ايجار هايس توياتا وكوستر من القاهره لجميع المحافظات وباقل الاسعار جميع انواع السيارات الحديثه باقل ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

900 جنيه

18/6/2024
صورة الاعلان: ايجار تويوتا هايس بارخص الاسعار في مصر

ايجار تويوتا هايس بارخص الاسعار في مصر

(للإيجار)

ايجار هايس توياتا وكوستر من القاهره لجميع المحافظات وباقل الاسعار جميع انواع السيارات الحديثه باقل ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

900 جنيه

18/6/2024
صورة الاعلان: هيونداي اتش وان 2021 للإيجار بأرخص الاسعار في مضر

هيونداي اتش وان 2021 للإيجار بأرخص الاسعار في مضر

(للإيجار)

ايجار هايس وكوستر وتوصيلات للمطار في القاهره وجميع المحافظات باقل الاسعار للحجز والاستعلام اتصل علي .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

800 جنيه

18/6/2024
صورة الاعلان: هيونداي اتش وان 2021 للإيجار بأرخص الاسعار في مضر

هيونداي اتش وان 2021 للإيجار بأرخص الاسعار في مضر

(للإيجار)

ايجار هايس وكوستر وتوصيلات للمطار في القاهره وجميع المحافظات باقل الاسعار للحجز والاستعلام اتصل علي .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

800 جنيه

18/6/2024
صورة الاعلان: راحه وامان في كل الرحلات

راحه وامان في كل الرحلات

(للإيجار)

عايز تغير جو مع العيلة وتعمل رحلة تفرح قلوبكم؟ 🚐✨ لو بتدور على راحة بالك وسعادتك من أ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

18/6/2024
صورة الاعلان: تويوتا هايس للايجار في مصر باقل الاسعار

تويوتا هايس للايجار في مصر باقل الاسعار

(للإيجار)

أجر تويوتا هايس من مكه للسياحه واستمتع بخصم 20% يوجد لدينا جميع لانواع السيارات باسعار تنافسيه للح.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

18/6/2024
صورة الاعلان: ايجار هيونداي اتش وان بخصم 25%

ايجار هيونداي اتش وان بخصم 25%

(للإيجار)

هيونداي اتش وان للايجار في مصر بخصم 25% أجر من مكه للسياحه واستمتع بارخص الاسعار في مصر للحجز والاس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

18/6/2024
صورة الاعلان: زى موحد للمستشفيات

زى موحد للمستشفيات

(للبيع)

زى موحد للمستشفيات 01200561116 – 01003358542 اليونيفورم الطبى له مواصفات خاصة من حيث الخامات وا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/6/2024
صورة الاعلان: مصنع قميص رجالى بمصر

مصنع قميص رجالى بمصر

(للبيع)

مصنع قميص رجالى بمصر 0100335854 افضل شركات لتصنيع اليونيفورم فى مصر بأعلى جودة ودقة نصنع اليونيفو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/6/2024
صورة الاعلان: مصنع قميص رجالى بمصر

مصنع قميص رجالى بمصر

(للبيع)

مصنع قميص رجالى بمصر 0100335854 افضل شركات لتصنيع اليونيفورم فى مصر بأعلى جودة ودقة نصنع اليونيفو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/6/2024
صورة الاعلان: شركة توريد يونيفورم فنادق

شركة توريد يونيفورم فنادق

(للبيع)

شركة توريد يونيفورم فنادق01200561116 نصنع يونيفورم الفنادق والقرى السياحية الذى يعطى مظهر خاص ومم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/6/2024
صورة الاعلان: شركة توريد يونيفورم فنادق

شركة توريد يونيفورم فنادق

(للبيع)

شركة توريد يونيفورم فنادق01200561116 نصنع يونيفورم الفنادق والقرى السياحية الذى يعطى مظهر خاص ومم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/6/2024
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