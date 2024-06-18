المقلاة الكهربائية مع شاشة لمس إل سي دي

1. **طهي صحي ولذيذ**: استمتع بتناول الأطعمة المقرمشة والشهية بدون الشعور بالذنب، حيث تعمل المقلاة الهوائية الرقمية على طهي الطعام بشكل مثالي دون الحاجة إلى الزيوت الزائدة، مما يجعلها خيارًا صحيًا. 2. **حماية من الاحتراق**: تمتاز بمستشعر الإيقاف التلقائي الذي يتوقف عن التشغيل عند انتهاء وقت الطهي، مما يحمي الطعام من الاحتراق ويحفظ جودته ونكهته. 3. **تحكم دقيق وسهولة الاستخدام**: تضمن الشاشة الرقمية والإعدادات المختلفة للطهي سهولة التحكم في درجة الحرارة والوقت، مما يسمح لك بتحقيق نتائج مثالية في