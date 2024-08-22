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الكومباكت hpl المستخدم فى قواطيع الحمامات
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|متوفر جميع الوان HPL فى نورن ديزاين كومباكت سمك 12 مم صيني ماركة SUNFULL هندى ماركة GREENLAM فرنساوى ماركة POLYREY نورن ديزاين اسم لكل مشروع م / وائل م / ففيان نقوم بالتركيب فى جميع محافظات مصر لمعرفة سابقة اعمال نورن ديزاين فى الكوريان او الكومباكت hpl الهندى و الصينى و الفرنسى Phone : ☎📞 01270503183 & 01551557251 & 01289668128& 01015021006
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كومباكت شغلك مضمون مع نورن ديزاين
|التليفون:
|01551557251
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|العنوان:
|18 شارع الوحدة العربية - جسر السويس - امام فندق السلام- حي النزهة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/8/2024
|رقم الإعلان:
|2283884
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22/8/2024
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21/8/2024
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21/8/2024
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19/8/2024
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18/8/2024
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17/8/2024
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17/8/2024
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15/8/2024
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15/8/2024
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15/8/2024
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14/8/2024
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13/8/2024
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12/8/2024
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10/8/2024
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