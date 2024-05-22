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العدل-تك للتليفونات المنزلي موديل 555C اختيارك الأمثل

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
تليفون أرضي سلكي العدل تك 📞 موديل 555C اختيارك الأمثل للتواصل الثابت والموثوق يتميز بتصميمه الأنيق باللون الأسود وجودة صوت عالية مما يجعله مثاليًا للمنازل والمكاتب احصل على تجربة اتصال مميزة مع تليفون 555C. #تليفون_أرضي #العدل_تك #اتصال_موثوق متوافر في شركة #اون_لاين_تك #On_Line_Tech ‏ولمعرفة كافة عروضنا وخدماتنا زوروا موقعنا ‏Call us now: 01026009733 - 01111306275 - 01019717419 ‏Email: [email protected] ‏Website: www.onlinetech-eg.com وللتواصل واتس اب: wa.me/message/GG26MKSEWSKXD1
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: أجهزة الانتركم في كل بيت مصري
التليفون: 01005069015

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العنوان: 102 برج المروة من شارع 27 النزهه 2 جسر السويس- Al Muntazah
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 12/8/2024
رقم الإعلان: 2281524

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صورة الاعلان: أحدث هواتف المكتب Panasonic - KX-TS880 من أون لاين تك - في القاهرة مصر

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القاهرة - مصر

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22/5/2024
صورة الاعلان: تليفون Panasonic - KX-TS880 يجمع بين الأناقة والأداء العالي - في القاهرة مصر

تليفون Panasonic - KX-TS880 يجمع بين الأناقة والأداء العالي

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