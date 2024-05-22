العدل-تك للتليفونات المنزلي موديل 555C اختيارك الأمثل

(للبيع)
|تليفون أرضي سلكي العدل تك 📞 موديل 555C اختيارك الأمثل للتواصل الثابت والموثوق يتميز بتصميمه الأنيق باللون الأسود وجودة صوت عالية مما يجعله مثاليًا للمنازل والمكاتب احصل على تجربة اتصال مميزة مع تليفون 555C. #تليفون_أرضي #العدل_تك #اتصال_موثوق متوافر في شركة #اون_لاين_تك #On_Line_Tech ولمعرفة كافة عروضنا وخدماتنا زوروا موقعنا Call us now: 01026009733 - 01111306275 - 01019717419 Email: [email protected] Website: www.onlinetech-eg.com وللتواصل واتس اب: wa.me/message/GG26MKSEWSKXD1
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|أجهزة الانتركم في كل بيت مصري
|التليفون:
|01005069015
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|102 برج المروة من شارع 27 النزهه 2 جسر السويس- Al Muntazah
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/8/2024
|رقم الإعلان:
|2281524
1 جنيه
1 جنيه