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العدل تك تليفون أرضي عملي موديل 950C
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|تليفون أرضي عملي من 📞 العدل تك - موديل 950C 🔹جودة واتصال مستقر: مثالي للاستخدام اليومي في المنزل أو المكتب. 🔹تصميم متين وأنيق: يتحمل الاستخدام المكثف ويوفر لك أداءً موثوقاً. 🔹سهولة في الاستخدام: يتميز بواجهة بسيطة وسهلة الاستخدام للجميع. #تليفون_أرضي #العدل_تك #950C #أداء_موثوق #تكنولوجيا متوافر في شركة #اون_لاين_تك #On_Line_Tech ولمعرفة كافة عروضنا وخدماتنا زوروا موقعنا Call us now: 01026009733 - 01111306275 - 01019717419 Email: [email protected] Website: www.onlinetech-eg.com و
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اون لاين تك
|التليفون:
|01026009733
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|العنوان:
|102 برج المروة من شارع 27 النزهه 2 جسر السويس- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|31/7/2024
|رقم الإعلان:
|2279600
مواصفات سنترال داخلي Pabx-308 📞 🔹 3 خطوط خارجية و8 خطوط داخلية: تحكم كامل في اتصالات.
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