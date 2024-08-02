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الشركة العالمية للخدمات
(فرصة عمل)
تفاصيل الإعلان
| خدمات العمالة المنزلية: نوفر عاملات النظافة والطباخات والمربيات و الجليسات و راعيات المرضى و المسنين وذوى الاحتياجات الخاصة بالضمانات القانونية إقامة كاملة وبدون إقامة وذلك للأسر والعائلات الراقية خدمات النظافة و الصيانة الدورية : نقوم بإدارة وصيانة المنشأت للمواقع والشركات والفيلات و الشقق والمكاتب للصيانة وخدمات النظافة الشاملة والتعقيم من الفيروسات والجراثيم والميكروبات و غسيل السجاد والموكيت و الانتريهات. إبادة الحشرات والقوارض : إبادة جميع الحشرات الزاحفة والطائرة وإبادة السوس والنمل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الشركة العالمية
|التليفون:
|01223333060
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|العنوان:
|سموحة- الاسكندرية
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/8/2024
|رقم الإعلان:
|2282760
الوطنية للخدمات توفر العمالة المنزلية من شغالات وبيبي سيتر وراعية المسنين، مصريين واجانب لعالمية من .
2/8/2024
نفدم خدماتنا للشركات الكبرى المواقع الصناعيه والتجاريه والاداريه والكومباوند والشركات الكبري والفنا.
1/8/2024
بالضمانات نوفر خدم وشغالات ومربيات وجليسات مسنين لجميع المحافظات01017902000 نحن نسعى لخدمه ورضاء عمل.
27/7/2024
مكتب خدم وشغالات على درجة عالية من الكفاءة لكافة المحافظات الوطنية لتوفير الخدم والشغالات - و جليسات.
19/7/2024
توفيرعمالة منزلية نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية من المربيات وعاملات النظافة والبيبى س.
7/7/2024
نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتدربة ومتخصصة وذات خبرة لسنوات عديدة ونرعى الحالات الحرجة.
7/7/2024
نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية من المربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر والهاوس كيبر وجل.
25/6/2024
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