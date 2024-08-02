آخر الأخبار سيارات الأسرة والطفل أخبار العالم أخبار الرياضة أخبار السيارات أخبار المال أخبار المسلمين أخبار التعليم أخبار التقنية أخبار الموبايل أخبار منوعة مقالات أجمل الصور كاريكاتير فيديوهات إعلانات مبوبة دليل المواقع دليل الشركات
أضف إعلانك مجاناً

الشركة العالمية للخدمات

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الإسكندرية) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
خدمات العمالة المنزلية: نوفر عاملات النظافة والطباخات والمربيات و الجليسات و راعيات المرضى و المسنين وذوى الاحتياجات الخاصة بالضمانات القانونية إقامة كاملة وبدون إقامة وذلك للأسر والعائلات الراقية خدمات النظافة و الصيانة الدورية : نقوم بإدارة وصيانة المنشأت للمواقع والشركات والفيلات و الشقق والمكاتب للصيانة وخدمات النظافة الشاملة والتعقيم من الفيروسات والجراثيم والميكروبات و غسيل السجاد والموكيت و الانتريهات. إبادة الحشرات والقوارض : إبادة جميع الحشرات الزاحفة والطائرة وإبادة السوس والنمل
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الشركة العالمية
التليفون: 01223333060

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: سموحة- الاسكندرية
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 18/8/2024
رقم الإعلان: 2282760

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: ??????? ??????? ???? ??????? ???????? ?? ?????? ????? ???? ?????? ??????? - في الإسكندرية مصر

??????? ??????? ???? ??????? ???????? ?? ?????? ????? ???? ?????? ???????

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

الوطنية للخدمات توفر العمالة المنزلية من شغالات وبيبي سيتر وراعية المسنين، مصريين واجانب لعالمية من .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

8,000 جنيه

2/8/2024
صورة الاعلان: الشركة العالمية للخدمات - في الإسكندرية مصر

الشركة العالمية للخدمات

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

نفدم خدماتنا للشركات الكبرى المواقع الصناعيه والتجاريه والاداريه والكومباوند والشركات الكبري والفنا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

1/8/2024
صورة الاعلان: نوفر الاجنبيات والارتريات والاثيوبيات والسودانيات والغينيات والفلبينيات - في الإسكندرية مصر

نوفر الاجنبيات والارتريات والاثيوبيات والسودانيات والغينيات والفلبينيات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

بالضمانات نوفر خدم وشغالات ومربيات وجليسات مسنين لجميع المحافظات01017902000 نحن نسعى لخدمه ورضاء عمل.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1,000 جنيه

27/7/2024
صورة الاعلان: مكتب خدم وشغالات على درجة عالية من الكفاءة لكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

مكتب خدم وشغالات على درجة عالية من الكفاءة لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

مكتب خدم وشغالات على درجة عالية من الكفاءة لكافة المحافظات الوطنية لتوفير الخدم والشغالات - و جليسات.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1,000 جنيه

19/7/2024
صورة الاعلان: شركة الوطنية للخدمات والتوريدات العامة مجموعة الخدمات المنزلية - في الإسكندرية مصر

شركة الوطنية للخدمات والتوريدات العامة مجموعة الخدمات المنزلية

(فرص)

- في الإسكندرية مصر

توفيرعمالة منزلية نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية من المربيات وعاملات النظافة والبيبى س.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1,000 جنيه

7/7/2024
صورة الاعلان: شركةالوطنية للخدمات والتوريدات العامة مجموعة الخدمات المنزلية - في الإسكندرية مصر

شركةالوطنية للخدمات والتوريدات العامة مجموعة الخدمات المنزلية

(فرص)

- في الإسكندرية مصر

نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتدربة ومتخصصة وذات خبرة لسنوات عديدة ونرعى الحالات الحرجة.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1,000 جنيه

7/7/2024
صورة الاعلان: نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية - في الإسكندرية مصر

نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية من المربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر والهاوس كيبر وجل.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1,000 جنيه

25/6/2024
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
الأكثر
إرسالا
الأكثر
مشاهدة
أحدث
الإعلانات