الشركة العالمية للخدمات

خدمات العمالة المنزلية: نوفر عاملات النظافة والطباخات والمربيات و الجليسات و راعيات المرضى و المسنين وذوى الاحتياجات الخاصة بالضمانات القانونية إقامة كاملة وبدون إقامة وذلك للأسر والعائلات الراقية خدمات النظافة و الصيانة الدورية : نقوم بإدارة وصيانة المنشأت للمواقع والشركات والفيلات و الشقق والمكاتب للصيانة وخدمات النظافة الشاملة والتعقيم من الفيروسات والجراثيم والميكروبات و غسيل السجاد والموكيت و الانتريهات. إبادة الحشرات والقوارض : إبادة جميع الحشرات الزاحفة والطائرة وإبادة السوس والنمل