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الشركة العالمية للخدمات العامه
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|نوفر خدمات النظافة الشاملة و مكافحة الحشرات و القوارض و نوفر خدمات الصيانة المنزلية لجميع الاجهزة (التكييفات-الثلاجات-الغسالات-البوتجازات-السخانات و نوفر خدمات نقل و فك و تركيب و تغليف الاثاث و الموبيليا بسيارات صندوقية مجهزة و فريق عمل مدرب ونقدم لكم المواقع الصناعيه والتجاريه والاداريه والكومباوند والشركات الكبري والفنادق والمطاعم والقري السياحيه والمستشفيات والنوادي والبنوك و .تشغيل وصيانه حمامات السباحة و صيانة وتنسيق الحدائق والمساحات الخضرات وزراعه الاشجار.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الشركة العالمية للخدمات01010244024
|التليفون:
|01557760999
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|العنوان:
|حى سيد جابر- سموحة
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/8/2024
|رقم الإعلان:
|2283286
خدمات العمالة المنزلية: نوفر عاملات النظافة والطباخات والمربيات و الجليسات و راعيات المرضى و المسني.
18/8/2024
الوطنية للخدمات توفر العمالة المنزلية من شغالات وبيبي سيتر وراعية المسنين، مصريين واجانب لعالمية من .
2/8/2024
نفدم خدماتنا للشركات الكبرى المواقع الصناعيه والتجاريه والاداريه والكومباوند والشركات الكبري والفنا.
1/8/2024
بالضمانات نوفر خدم وشغالات ومربيات وجليسات مسنين لجميع المحافظات01017902000 نحن نسعى لخدمه ورضاء عمل.
27/7/2024
مكتب خدم وشغالات على درجة عالية من الكفاءة لكافة المحافظات الوطنية لتوفير الخدم والشغالات - و جليسات.
19/7/2024
توفيرعمالة منزلية نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية من المربيات وعاملات النظافة والبيبى س.
7/7/2024
نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتدربة ومتخصصة وذات خبرة لسنوات عديدة ونرعى الحالات الحرجة.
7/7/2024
نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية من المربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر والهاوس كيبر وجل.
25/6/2024
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