الشركة العالمية للخدمات العامه

نوفر خدمات النظافة الشاملة و مكافحة الحشرات و القوارض و نوفر خدمات الصيانة المنزلية لجميع الاجهزة (التكييفات-الثلاجات-الغسالات-البوتجازات-السخانات و نوفر خدمات نقل و فك و تركيب و تغليف الاثاث و الموبيليا بسيارات صندوقية مجهزة و فريق عمل مدرب ونقدم لكم المواقع الصناعيه والتجاريه والاداريه والكومباوند والشركات الكبري والفنادق والمطاعم والقري السياحيه والمستشفيات والنوادي والبنوك و .تشغيل وصيانه حمامات السباحة و صيانة وتنسيق الحدائق والمساحات الخضرات وزراعه الاشجار.