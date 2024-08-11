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الراحة من التنظيف و من تعب التعزيل فقط بتلاقيها بعاملاتنا
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|الراحة من التنظيف و من تعب التعزيل فقط بتلاقيها بعاملاتنا نوفر لكم أفضل العاملات بعقود يومية بعمل ل 6 ساعات بكلفة 25 شامل التوصيل نوفر نظام العمل الاسبوعي و الشهري مع مبيت وايضآ نوفر عاملات للضيافة لكافة المناسبات سارعوا بالتواصل معنا على الرسائل أو الارقام 0785407409
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سوفت كلين
|التليفون:
|0785407409
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- عمان
عمان - الأردن
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|25 دينار
|تاريخ الإعلان:
|11/8/2024
|رقم الإعلان:
|2281310
توفير العاملات لتقديم خدمة تنظيف و ترتيب المنازل لكم نقدم لكم عاملات مع خبرة في مجال التنظيف اطلبي .
11/8/2024
توفير العاملات لتقديم خدمة تنظيف و ترتيب المنازل لكم نقدم لكم عاملات مع خبرة في مجال التنظيف اطلبي .
11/8/2024
من اليوم صارت النظافة اسهل و اسرع لانها صارت مع عاملاتنا عاملاتنا رح يريحوكي من تعب التنظيف لأنهم مد.
10/8/2024
من اليوم صارت النظافة اسهل و اسرع لانها صارت مع عاملاتنا عاملاتنا رح يريحوكي من تعب التنظيف لأنهم مد.
10/8/2024
الان جميع عاملاتنا مدربين لتقديم افضل واسرع خدمة تنظيف اطلبي عاملتك الآن من عنا وارتاحي و جربي الخب.
10/8/2024
عائلتك بتستاهل ترتاح باسهل واسرع خدمة للتنظيف الك بنوفر الك عاملات يومي مدربات بخبرة عالية جدا وايض.
8/8/2024
خبرتنا بالعاملات كبيرة ونحناجاهزين لخدمة التنظيف والتجربة خير برهان كل اللي عليكي انك تتصلي وتختاري .
8/8/2024
خبرتنا بالعاملات كبيرة ونحناجاهزين لخدمة التنظيف والتجربة خير برهان كل اللي عليكي انك تتصلي وتختاري .
8/8/2024
معنا صار الوقت لراحتك من تعب التنظيف والتعزيل اتصلي انتي بالمكان الصح عاملات عمل يومي ل 6 ساعات بكل.
7/8/2024
بلشت العجقة بالصيف و شغل البيت ما بخلص بس معنا غير لهيك احجزي عاملتك و ريحي حالك من التعب معنا فقط .
7/8/2024
بلشت العجقة بالصيف و شغل البيت ما بخلص بس معنا غير لهيك احجزي عاملتك و ريحي حالك من التعب معنا فقط .
7/8/2024
احجزي عاملتك من عنا لترتاحي من التنظيف وتشوفي الفرق جميع عاملاتنا مدربات على الالتزام والدقة عمل يوم.
6/8/2024
احجزي عاملتك من عنا لترتاحي من التنظيف وتشوفي الفرق جميع عاملاتنا مدربات على الالتزام والدقة عمل يوم.
6/8/2024
ما بخلص عندك التنظيف و تعبتي منه اتصلي فينا ونحنا بنأمن طلبك ريحي حالك من اولها واحجزي عاملتك من مكت.
5/8/2024
ما بخلص عندك التنظيف و تعبتي منه اتصلي فينا ونحنا بنأمن طلبك ريحي حالك من اولها واحجزي عاملتك من مكت.
5/8/2024
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