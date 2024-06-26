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الدولي كار خدمة ايجار النقل السياحي في مصر
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
| الدولي كار خدمة ايجار النقل السياحي في مصر أستعد لرحلتك الجاية فى الأجازة سواء كنت هتطلع مع عيلتك أو أصحابك أسطول كامل من السيارات والأتوبيسات في خدمتك🚘 حضر مستلزمات رحلتك وسيب راحة وأمان الطريق على الدولى ليموزين تواصل معانا الأن وأحجز رحلتك: 01070534881 - 01070534880
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الدولي كار
|التليفون:
|01070534881
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|العنوان:
|الاردنيه- العاشر من رمضان
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/6/2024
|رقم الإعلان:
|2274708
الدولي كار خدمة ايجار النقل السياحي في مصر أستعد لرحلتك الجاية فى الأجازة سواء كنت هتطلع مع عيلتك أ.
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