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الدورات المحاسبية ( pathways Training Center)

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اليمن (المهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
شركة باثويز للتدريب والاستشارات الادارية تسير معك في طريق النجاح خطوة بخطوة. يمكنك التسجيل معنا في أقوي واهم الدورات والبرامج المحاسبية :- نظم المحاسبة عن الجوانب المالية لشؤون الموظفين والموارد البشرية تخطيط وقياس ورقابة الاجور والمرتبات إدارة تعثر الديون والمحاسبة عن التدفقات النقدية محاسبة الاستثمار وفقا لمعايير المحاسبة الدولية دعم وتطوير الأداء المهني لمحاسبي المصروفات والتسويات مستشارة التدريب:- أسماء صابر للتواصل :- E-mail:- [email protected] WhatsApp:-
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Asmaa pathways
التليفون: 01033289151

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - مدينه نصر
المهرة -

اليمن
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 دولار
تاريخ الإعلان: 19/8/2024
رقم الإعلان: 2283010

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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: تأجير سيارات في الضالع _عدن

تأجير سيارات في الضالع _عدن

(للإيجار)

تأجير سيارات لشركات.
العنوان:

الضالع - اليمن
القسم: 

1,400 يورو

8/7/2024
صورة الاعلان: بحث عن عمل

بحث عن عمل

(طلب عمل)

ابحث عن عمل سائق بوكلين سائق ترلة يائق دينا أو غلاب عمل كاشير خبرة 2 سنتين مدخل بيانات خبرة 2 سنتين .
العنوان:

عدن - اليمن
القسم: 

اتصل

2/7/2024
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