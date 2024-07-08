الدورات المحاسبية ( pathways Training Center)

(فرص)
|شركة باثويز للتدريب والاستشارات الادارية تسير معك في طريق النجاح خطوة بخطوة. يمكنك التسجيل معنا في أقوي واهم الدورات والبرامج المحاسبية :- نظم المحاسبة عن الجوانب المالية لشؤون الموظفين والموارد البشرية تخطيط وقياس ورقابة الاجور والمرتبات إدارة تعثر الديون والمحاسبة عن التدفقات النقدية محاسبة الاستثمار وفقا لمعايير المحاسبة الدولية دعم وتطوير الأداء المهني لمحاسبي المصروفات والتسويات مستشارة التدريب:- أسماء صابر للتواصل :- E-mail:- [email protected] WhatsApp:-
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Asmaa pathways
|التليفون:
|01033289151
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|العنوان:
|- مدينه نصر
المهرة - اليمن
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 دولار
|تاريخ الإعلان:
|19/8/2024
|رقم الإعلان:
|2283010
1,400 يورو
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