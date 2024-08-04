نبحث عن محترفات في التسويق الرقمي عبر إنستجرام، فيسبوك، وتيك توك والأسناب شات وإعلانات جوجل AD واليوتيوب لكتابة المحتوى الإبداعي وصياغة الإعلانات الفعّالة. المتطلبات: - خبرة في إدارة حملات التسويق الرقمي. - مهارة في كتابة المحتوى والإعلانات. - قدرة على تحليل البيانات وتحقيق الأهداف. إذا كنتِ مؤهلة، أرسلي سيرتك الذاتية ونماذج من أعمالك [email protected] او ع الواتساب 01118311302