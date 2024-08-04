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التسويق الرقمي
(فرصة عمل)
تفاصيل الإعلان
|نبحث عن محترفات في التسويق الرقمي عبر إنستجرام، فيسبوك، وتيك توك والأسناب شات وإعلانات جوجل AD واليوتيوب لكتابة المحتوى الإبداعي وصياغة الإعلانات الفعّالة. المتطلبات: - خبرة في إدارة حملات التسويق الرقمي. - مهارة في كتابة المحتوى والإعلانات. - قدرة على تحليل البيانات وتحقيق الأهداف. إذا كنتِ مؤهلة، أرسلي سيرتك الذاتية ونماذج من أعمالك [email protected] او ع الواتساب 01118311302
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة
|التليفون:
|01118311302
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|العنوان:
|- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|20/8/2024
|رقم الإعلان:
|2283152
ترحب روفاليو ruvalue للتصميم والإعلان والنشر المتخصص، بمن يرغب في الانضمام إلى فريقها التسويقي. للعم.
4/8/2024
مطلوب مسوقي مطبوعات لشركة تصاميم ونشر من الجنسين. يفضل أصحاب الخبرات في المجال [email protected]
م.
31/7/2024
مطلوب مدخلين بيانات اناث فقط لايشترط الخبره , اجاده التعامل علي الكمبيوتر العمل في مقر الشركه .شيفت .
13/7/2024
شركة جلوب ويل لتنقية ومعالجة المياه تعلن عن حاجتها الي موظفين مبيعات وتسويق ( تلي سيلز ) عدد الوظائف.
10/7/2024
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