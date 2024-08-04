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التسويق الرقمي

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: التسويق الرقمي - في القاهرة مصر

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نبحث عن محترفات في التسويق الرقمي عبر إنستجرام، فيسبوك، وتيك توك والأسناب شات وإعلانات جوجل AD واليوتيوب لكتابة المحتوى الإبداعي وصياغة الإعلانات الفعّالة. المتطلبات: - خبرة في إدارة حملات التسويق الرقمي. - مهارة في كتابة المحتوى والإعلانات. - قدرة على تحليل البيانات وتحقيق الأهداف. إذا كنتِ مؤهلة، أرسلي سيرتك الذاتية ونماذج من أعمالك [email protected] او ع الواتساب 01118311302
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة
التليفون: 01118311302

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 20/8/2024
رقم الإعلان: 2283152

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