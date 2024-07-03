أضف إعلانك مجاناً

البيت كبير وتعبك التنظيف نحنا بنقوم بالواجب معك

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

الأردن (عمان) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
البيت كبير وتعبك التنظيف نحنا بنقوم بالواجب معك سوفت كلين خيارك الامثل والأول بنوفرلكم اعلى مستوى من خدمات التنظيف بايدي عاملات ماهرات عاملات تنظيف نشيطات سريعات عامله تنظيف يومي ( 6 ساعات يشمل التوصيل ) 25 دينار نوفر ايضآ اسبوعي و شهري مع مبيت جربينا ما رح تندمي مع سوفت كلين انتي المرتاحه للحجز والاستفسار : 0785407409
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سوفت كلين
التليفون: 0785407409

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - عمان
عمان -

الأردن
تفاصيل الإعلان:
السعر: 25 دينار
تاريخ الإعلان: 3/7/2024
رقم الإعلان: 2275716

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: البيت كبير وتعبك التنظيف نحنا بنقوم بالواجب معك - في عمان الأردن

البيت كبير وتعبك التنظيف نحنا بنقوم بالواجب معك

(للبيع)

- في عمان الأردن

البيت كبير وتعبك التنظيف نحنا بنقوم بالواجب معك سوفت كلين خيارك الامثل والأول بنوفرلكم اعلى مستوى م.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

3/7/2024
صورة الاعلان: من الان مع عاملاتنا بحلص تنظيف بيتك و انتي مرتاحة وبسعر مناسب - في عمان الأردن

من الان مع عاملاتنا بحلص تنظيف بيتك و انتي مرتاحة وبسعر مناسب

(للبيع)

- في عمان الأردن

من الان مع عاملاتنا بحلص تنظيف بيتك و انتي مرتاحة وبسعر مناسب نقدم خدماتنا للمنازل والمكاتب و الشركا.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

3/7/2024
صورة الاعلان: من الان مع عاملاتنا بحلص تنظيف بيتك و انتي مرتاحة وبسعر مناسب نقدم خدماتنا - في عمان الأردن

من الان مع عاملاتنا بحلص تنظيف بيتك و انتي مرتاحة وبسعر مناسب نقدم خدماتنا

(للبيع)

- في عمان الأردن

من الان مع عاملاتنا بحلص تنظيف بيتك و انتي مرتاحة وبسعر مناسب نقدم خدماتنا للمنازل والمكاتب و الشركا.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

3/7/2024
صورة الاعلان: بكفي تعب من التنظيف واجى وقت راحتك اطلبي عاملة وارتاحي - في عمان الأردن

بكفي تعب من التنظيف واجى وقت راحتك اطلبي عاملة وارتاحي

(للبيع)

- في عمان الأردن

بكفي تعب من التنظيف واجى وقت راحتك اطلبي عاملة وارتاحي اصبح بإمكانك الحجز من ( سوفت كلين ) عامله تن.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

2/7/2024
صورة الاعلان: بكفي تعب من التنظيف واجى وقت راحتك اطلبي عاملة وارتاحي - في عمان الأردن

بكفي تعب من التنظيف واجى وقت راحتك اطلبي عاملة وارتاحي

(للبيع)

- في عمان الأردن

بكفي تعب من التنظيف واجى وقت راحتك اطلبي عاملة وارتاحي اصبح بإمكانك الحجز من ( سوفت كلين ) عامله تن.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

2/7/2024
صورة الاعلان: من بعد اليوم لاتشغلي حالك بتنظيف بيتك اتركي شغلك علينا - في عمان الأردن

من بعد اليوم لاتشغلي حالك بتنظيف بيتك اتركي شغلك علينا

(للبيع)

- في عمان الأردن

من بعد اليوم لاتشغلي حالك بتنظيف بيتك اتركي شغلك علينا عيشها بإختيارك . . وحسب احتياجك فقط مع سوفت .
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

2/7/2024
صورة الاعلان: من بعد اليوم لاتشغلي حالك بتنظيف بيتك اتركي شغلك علينا - في عمان الأردن

من بعد اليوم لاتشغلي حالك بتنظيف بيتك اتركي شغلك علينا

(للبيع)

- في عمان الأردن

من بعد اليوم لاتشغلي حالك بتنظيف بيتك اتركي شغلك علينا عيشها بإختيارك . . وحسب احتياجك فقط مع سوفت .
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

2/7/2024
صورة الاعلان: شغل البيت صار ضغط و تعب كبير خاصة بالشوب !! معنا الحل - في عمان الأردن

شغل البيت صار ضغط و تعب كبير خاصة بالشوب !! معنا الحل

(للبيع)

- في عمان الأردن

شغل البيت صار ضغط و تعب كبير خاصة بالشوب !! معنا الحل سوفت كلين لتوفير خدمة العاملات للتنظيف و التر.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

1/7/2024
صورة الاعلان: بدك تنظفي بيتك وحاسة بتعب والشغل ما بخلص ؟ اتصلي فينا - في عمان الأردن

بدك تنظفي بيتك وحاسة بتعب والشغل ما بخلص ؟ اتصلي فينا

(للبيع)

- في عمان الأردن

بدك تنظفي بيتك وحاسة بتعب والشغل ما بخلص ؟ اتصلي فينا ما الك إلا عاملات مؤسسة سوفت كلين ليجوا يخلصو.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

1/7/2024
صورة الاعلان: بدك تنظفي بيتك وحاسة بتعب والشغل ما بخلص ؟ اتصلي فينا - في عمان الأردن

بدك تنظفي بيتك وحاسة بتعب والشغل ما بخلص ؟ اتصلي فينا

(للبيع)

- في عمان الأردن

بدك تنظفي بيتك وحاسة بتعب والشغل ما بخلص ؟ اتصلي فينا ما الك إلا عاملات مؤسسة سوفت كلين ليجوا يخلصو.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

1/7/2024
صورة الاعلان: الان لراحتك من تعل التنظيف والتعزيل اتصلي واحجزي عاملتك - في عمان الأردن

الان لراحتك من تعل التنظيف والتعزيل اتصلي واحجزي عاملتك

(للبيع)

- في عمان الأردن

الان لراحتك من تعل التنظيف والتعزيل اتصلي واحجزي عاملتك ولانك ما بترضي الا بالافضل والانظف احنا اجي.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

1/7/2024
صورة الاعلان: اكيد بيتك بدو تنظيف بالصيف و الشوب ؟نحنا بخدمتك ر - في عمان الأردن

اكيد بيتك بدو تنظيف بالصيف و الشوب ؟نحنا بخدمتك ر

(للبيع)

- في عمان الأردن

اكيد بيتك بدو تنظيف بالصيف و الشوب ؟نحنا بخدمتك كل اللي عليكي تتصلي فينا والباقي اتركيه علينا مع س.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

1/7/2024
صورة الاعلان: لانك مدللة و بتحبي تخلي بيتك نظيف مية بالمية نحنا بخدمتك - في عمان الأردن

لانك مدللة و بتحبي تخلي بيتك نظيف مية بالمية نحنا بخدمتك

(للبيع)

- في عمان الأردن

لانك مدللة و بتحبي تخلي بيتك نظيف مية بالمية نحنا بخدمتك بس شغل البيت ما بخلص لهيك بدل الايد عنا .
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

1/7/2024
صورة الاعلان: شايله هم كيف رح تنظفي بيتك بهاد الشوب ؟ اتصلي فينا - في عمان الأردن

شايله هم كيف رح تنظفي بيتك بهاد الشوب ؟ اتصلي فينا

(للبيع)

- في عمان الأردن

شايله هم كيف رح تنظفي بيتك بهاد الشوب ؟ اتصلي فينا لا تقسمي الايام واللي عليكي عليكي مع سوفت كلين بن.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

26/6/2024
صورة الاعلان: شايله هم كيف رح تنظفي بيتك بهاد الشوب ؟ اتصلي فينا - في عمان الأردن

شايله هم كيف رح تنظفي بيتك بهاد الشوب ؟ اتصلي فينا

(للبيع)

- في عمان الأردن

شايله هم كيف رح تنظفي بيتك بهاد الشوب ؟ اتصلي فينا لا تقسمي الايام واللي عليكي عليكي مع سوفت كلين بن.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

26/6/2024
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
الأكثر
إرسالا
الأكثر
مشاهدة
أحدث
الإعلانات