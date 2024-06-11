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الان معنا تنظيف منزلك بكفاءة عالية مع عاملاتنا و لراحتك
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|الان معنا تنظيف منزلك بكفاءة عالية مع عاملاتنا و لراحتك عاملاتنا مدربات ومؤهلات لمختلف اعمال التنظيف سوفت كلين لتوفير العاملات نوفر خدمة التنظيف اليومي بعمل ل 6 ساعات وبكفلة 25 دينار يشمل التوصيل داخل عمان ونوفر عاملات بنظام الاسبوعي و الشهري مع مبيت عاملات ضيافة لكافة المناسبات للاتصال و الاستفسار : 0785407409
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سوفت كلين
|التليفون:
|0785407409
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|العنوان:
|- عمان
عمان - الأردن
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|25 دينار
|تاريخ الإعلان:
|22/6/2024
|رقم الإعلان:
|2274189
خدمة عاملات التنظيف الشامل و المميز لبيتك بنظام اليومي عاملاتنا رح يوفرولك الخدمة بشغلهم المميز تنظ.
11/6/2024
خدمة عاملات التنظيف الشامل و المميز لبيتك بنظام اليومي عاملاتنا رح يوفرولك الخدمة بشغلهم المميز تنظ.
11/6/2024
لان عائلتك تستاهل الأفضل بالتنظيف اخترنالك افضل العاملات للتنظيف و من اجل راحتك اخترنا امهر واسرع عا.
10/6/2024
لاتفكري ولا تحتاري بالتنظيف مع سوفت كلين افضل خيار لراحتك خدماتنا حصريه و بلا حدود بس مع سوفت كلين ا.
10/6/2024
مع سوفت كلين مارح يكون عندك هم لتنظيف بيتك ورح ترتاحي تتميز العاملات في مكتب سوفت بالدقة والتفاني ب.
8/6/2024
وفري تعبك مع عاملاتنا و التنظيف اتركيه على سوفت كلين لدينا عاملات تنظيف و ترتيب و بنظام اليومي الك ع.
6/6/2024
وفري تعبك مع عاملاتنا و التنظيف اتركيه على سوفت كلين لدينا عاملات تنظيف و ترتيب و بنظام اليومي الك ع.
6/6/2024
الان نوفر خدمة تنظيف وترتيب مميزة لبيتك مع سوفت كلين موجودة التنظيف بتعبك و بدك ترتاحي ؟ الحل صار م.
6/6/2024
بنقدم كل خدماتنا لتوفيرالافضل و لراحتك وراحة بيتك سوفت كلين لتوفير عاملات التنظيف و الترتيب بنوفر ا.
5/6/2024
خدماتنا تفوق توقعاتكم لدينا امهر عاملات لترتاحي من تعب التنظيف سوفت كلين لتوفير العاملات للتنظيف وا.
5/6/2024
مؤسسة سوفت كلين لتأمين عاملات لنظافة بيتك وترتيبه وتعزيله عاملاتنا رح يريحوكي من تعب التنظيف لأنهم م.
4/6/2024
رجعنا من جديد لخدمتكم بعاملات مدربين لتقديم افضل تنظيف عاملات بنظام اليومي بعمل ل 6 ساعات بكلفة 25 د.
4/6/2024
رجعنا من جديد لخدمتكم بعاملات مدربين لتقديم افضل تنظيف عاملات بنظام اليومي بعمل ل 6 ساعات بكلفة 25 د.
4/6/2024
العاملات موجودين ليريحوا بالك من التنظيف والترتيب والتعزيل لانهم مدربين صح. و بيشتغلو صح . والت.
2/6/2024
خدمة التنظيف الشامل الي بتدّور عليها صارت بين ايديكي معنا كل الي عليك انّك تتواصل معنا تنظيف يومي .
2/6/2024
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