أضف إعلانك مجاناً

الان معنا تنظيف منزلك بكفاءة عالية مع عاملاتنا و لراحتك

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

الأردن (عمان) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
الان معنا تنظيف منزلك بكفاءة عالية مع عاملاتنا و لراحتك عاملاتنا مدربات ومؤهلات لمختلف اعمال التنظيف سوفت كلين لتوفير العاملات نوفر خدمة التنظيف اليومي بعمل ل 6 ساعات وبكفلة 25 دينار يشمل التوصيل داخل عمان ونوفر عاملات بنظام الاسبوعي و الشهري مع مبيت عاملات ضيافة لكافة المناسبات للاتصال و الاستفسار : 0785407409
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سوفت كلين
التليفون: 0785407409

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - عمان
عمان -

الأردن
تفاصيل الإعلان:
السعر: 25 دينار
تاريخ الإعلان: 22/6/2024
رقم الإعلان: 2274189

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: خدمة عاملات التنظيف الشامل و المميز لبيتك بنظام اليومي - في عمان الأردن

خدمة عاملات التنظيف الشامل و المميز لبيتك بنظام اليومي

(للبيع)

- في عمان الأردن

خدمة عاملات التنظيف الشامل و المميز لبيتك بنظام اليومي عاملاتنا رح يوفرولك الخدمة بشغلهم المميز تنظ.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

11/6/2024
صورة الاعلان: خدمة عاملات التنظيف الشامل و المميز لبيتك بنظام اليومي - في عمان الأردن

خدمة عاملات التنظيف الشامل و المميز لبيتك بنظام اليومي

(للبيع)

- في عمان الأردن

خدمة عاملات التنظيف الشامل و المميز لبيتك بنظام اليومي عاملاتنا رح يوفرولك الخدمة بشغلهم المميز تنظ.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

11/6/2024
صورة الاعلان: لان عائلتك تستاهل الأفضل بالتنظيف اخترنالك افضل العاملات للتنظيف - في عمان الأردن

لان عائلتك تستاهل الأفضل بالتنظيف اخترنالك افضل العاملات للتنظيف

(للبيع)

- في عمان الأردن

لان عائلتك تستاهل الأفضل بالتنظيف اخترنالك افضل العاملات للتنظيف و من اجل راحتك اخترنا امهر واسرع عا.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

10/6/2024
صورة الاعلان: لاتفكري ولا تحتاري بالتنظيف مع سوفت كلين افضل خيار لراحتك - في عمان الأردن

لاتفكري ولا تحتاري بالتنظيف مع سوفت كلين افضل خيار لراحتك

(للبيع)

- في عمان الأردن

لاتفكري ولا تحتاري بالتنظيف مع سوفت كلين افضل خيار لراحتك خدماتنا حصريه و بلا حدود بس مع سوفت كلين ا.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

10/6/2024
صورة الاعلان: مع سوفت كلين مارح يكون عندك هم لتنظيف بيتك ورح ترتاحي - في عمان الأردن

مع سوفت كلين مارح يكون عندك هم لتنظيف بيتك ورح ترتاحي

(للبيع)

- في عمان الأردن

مع سوفت كلين مارح يكون عندك هم لتنظيف بيتك ورح ترتاحي تتميز العاملات في مكتب سوفت بالدقة والتفاني ب.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

8/6/2024
صورة الاعلان: وفري تعبك مع عاملاتنا و التنظيف اتركيه على سوفت كلين - في عمان الأردن

وفري تعبك مع عاملاتنا و التنظيف اتركيه على سوفت كلين

(للبيع)

- في عمان الأردن

وفري تعبك مع عاملاتنا و التنظيف اتركيه على سوفت كلين لدينا عاملات تنظيف و ترتيب و بنظام اليومي الك ع.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

6/6/2024
صورة الاعلان: وفري تعبك مع عاملاتنا و التنظيف اتركيه على سوفت كلين - في عمان الأردن

وفري تعبك مع عاملاتنا و التنظيف اتركيه على سوفت كلين

(للبيع)

- في عمان الأردن

وفري تعبك مع عاملاتنا و التنظيف اتركيه على سوفت كلين لدينا عاملات تنظيف و ترتيب و بنظام اليومي الك ع.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

6/6/2024
صورة الاعلان: الان نوفر خدمة تنظيف وترتيب مميزة لبيتك مع سوفت كلين موجودة - في عمان الأردن

الان نوفر خدمة تنظيف وترتيب مميزة لبيتك مع سوفت كلين موجودة

(للبيع)

- في عمان الأردن

الان نوفر خدمة تنظيف وترتيب مميزة لبيتك مع سوفت كلين موجودة التنظيف بتعبك و بدك ترتاحي ؟ الحل صار م.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

6/6/2024
صورة الاعلان: بنقدم كل خدماتنا لتوفيرالافضل و لراحتك وراحة بيتك سوفت كلين لتوفير عاملات ا - في عمان الأردن

بنقدم كل خدماتنا لتوفيرالافضل و لراحتك وراحة بيتك سوفت كلين لتوفير عاملات ا

(للبيع)

- في عمان الأردن

بنقدم كل خدماتنا لتوفيرالافضل و لراحتك وراحة بيتك سوفت كلين لتوفير عاملات التنظيف و الترتيب بنوفر ا.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

5/6/2024
صورة الاعلان: خدماتنا تفوق توقعاتكم لدينا امهر عاملات لترتاحي من تعب التنظيف - في عمان الأردن

خدماتنا تفوق توقعاتكم لدينا امهر عاملات لترتاحي من تعب التنظيف

(للبيع)

- في عمان الأردن

خدماتنا تفوق توقعاتكم لدينا امهر عاملات لترتاحي من تعب التنظيف سوفت كلين لتوفير العاملات للتنظيف وا.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

5/6/2024
صورة الاعلان: مؤسسة سوفت كلين لتأمين عاملات لنظافة بيتك وترتيبه وتعزيله - في عمان الأردن

مؤسسة سوفت كلين لتأمين عاملات لنظافة بيتك وترتيبه وتعزيله

(للبيع)

- في عمان الأردن

مؤسسة سوفت كلين لتأمين عاملات لنظافة بيتك وترتيبه وتعزيله عاملاتنا رح يريحوكي من تعب التنظيف لأنهم م.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

4/6/2024
صورة الاعلان: رجعنا من جديد لخدمتكم بعاملات مدربين لتقديم افضل تنظيف - في عمان الأردن

رجعنا من جديد لخدمتكم بعاملات مدربين لتقديم افضل تنظيف

(للبيع)

- في عمان الأردن

رجعنا من جديد لخدمتكم بعاملات مدربين لتقديم افضل تنظيف عاملات بنظام اليومي بعمل ل 6 ساعات بكلفة 25 د.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

4/6/2024
صورة الاعلان: رجعنا من جديد لخدمتكم بعاملات مدربين لتقديم افضل تنظيف - في عمان الأردن

رجعنا من جديد لخدمتكم بعاملات مدربين لتقديم افضل تنظيف

(للبيع)

- في عمان الأردن

رجعنا من جديد لخدمتكم بعاملات مدربين لتقديم افضل تنظيف عاملات بنظام اليومي بعمل ل 6 ساعات بكلفة 25 د.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

4/6/2024
صورة الاعلان: العاملات موجودين ليريحوا بالك من التنظيف والترتيب والتعزيل - في عمان الأردن

العاملات موجودين ليريحوا بالك من التنظيف والترتيب والتعزيل

(للبيع)

- في عمان الأردن

العاملات موجودين ليريحوا بالك من التنظيف والترتيب والتعزيل لانهم مدربين صح. و بيشتغلو صح . والت.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

2/6/2024
صورة الاعلان: خدمة التنظيف الشامل الي بتدّور عليها صارت بين ايديكي معنا - في عمان الأردن

خدمة التنظيف الشامل الي بتدّور عليها صارت بين ايديكي معنا

(للبيع)

- في عمان الأردن

خدمة التنظيف الشامل الي بتدّور عليها صارت بين ايديكي معنا كل الي عليك انّك تتواصل معنا تنظيف يومي .
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

2/6/2024
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
الأكثر
إرسالا
الأكثر
مشاهدة
أحدث
الإعلانات