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الان جميع عاملاتنا مدربين لتقديم افضل واسرع خدمة تنظيف

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الأردن (عمان) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
الان جميع عاملاتنا مدربين لتقديم افضل واسرع خدمة تنظيف اطلبي عاملتك الآن من عنا وارتاحي و جربي الخبرة و الاتقان و السرعة عاملاتنا على كفالتنا بعمل يومي ل 6 ساعات و بكلفة25 دينار يشمل التوصيل وايضآ نوفر عاملات اسبوعي و شهري مع مبيت سارعوا بالتواصل معنا على الرسائل أو الارقام 0785407409
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سوفت كلين
التليفون: 0785407409

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - عمان
عمان -

الأردن
تفاصيل الإعلان:
السعر: 25 دينار
تاريخ الإعلان: 10/8/2024
رقم الإعلان: 2281201

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: من اليوم صارت النظافة اسهل و اسرع لانها صارت مع عاملاتنا - في عمان الأردن

من اليوم صارت النظافة اسهل و اسرع لانها صارت مع عاملاتنا

(للبيع)

- في عمان الأردن

من اليوم صارت النظافة اسهل و اسرع لانها صارت مع عاملاتنا عاملاتنا رح يريحوكي من تعب التنظيف لأنهم مد.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

10/8/2024
صورة الاعلان: من اليوم صارت النظافة اسهل و اسرع لانها صارت مع عاملاتنا عاملاتنا رح يريحوك - في عمان الأردن

من اليوم صارت النظافة اسهل و اسرع لانها صارت مع عاملاتنا عاملاتنا رح يريحوك

(للبيع)

- في عمان الأردن

من اليوم صارت النظافة اسهل و اسرع لانها صارت مع عاملاتنا عاملاتنا رح يريحوكي من تعب التنظيف لأنهم مد.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

10/8/2024
صورة الاعلان: عائلتك بتستاهل ترتاح باسهل واسرع خدمة للتنظيف الك - في عمان الأردن

عائلتك بتستاهل ترتاح باسهل واسرع خدمة للتنظيف الك

(للبيع)

- في عمان الأردن

عائلتك بتستاهل ترتاح باسهل واسرع خدمة للتنظيف الك بنوفر الك عاملات يومي مدربات بخبرة عالية جدا وايض.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

8/8/2024
صورة الاعلان: خبرتنا بالعاملات كبيرة ونحناجاهزين لخدمة التنظيف والتجربة خير برهان - في عمان الأردن

خبرتنا بالعاملات كبيرة ونحناجاهزين لخدمة التنظيف والتجربة خير برهان

(للبيع)

- في عمان الأردن

خبرتنا بالعاملات كبيرة ونحناجاهزين لخدمة التنظيف والتجربة خير برهان كل اللي عليكي انك تتصلي وتختاري .
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

8/8/2024
صورة الاعلان: خبرتنا بالعاملات كبيرة ونحناجاهزين لخدمة التنظيف والتجربة خير برهان - في عمان الأردن

خبرتنا بالعاملات كبيرة ونحناجاهزين لخدمة التنظيف والتجربة خير برهان

(للبيع)

- في عمان الأردن

خبرتنا بالعاملات كبيرة ونحناجاهزين لخدمة التنظيف والتجربة خير برهان كل اللي عليكي انك تتصلي وتختاري .
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

8/8/2024
صورة الاعلان: معنا صار الوقت لراحتك من تعب التنظيف والتعزيل اتصلي انتي بالمكان الصح - في عمان الأردن

معنا صار الوقت لراحتك من تعب التنظيف والتعزيل اتصلي انتي بالمكان الصح

(للبيع)

- في عمان الأردن

معنا صار الوقت لراحتك من تعب التنظيف والتعزيل اتصلي انتي بالمكان الصح عاملات عمل يومي ل 6 ساعات بكل.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

7/8/2024
صورة الاعلان: بلشت العجقة بالصيف و شغل البيت ما بخلص بس معنا غير - في عمان الأردن

بلشت العجقة بالصيف و شغل البيت ما بخلص بس معنا غير

(للبيع)

- في عمان الأردن

بلشت العجقة بالصيف و شغل البيت ما بخلص بس معنا غير لهيك احجزي عاملتك و ريحي حالك من التعب معنا فقط .
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

7/8/2024
صورة الاعلان: بلشت العجقة بالصيف و شغل البيت ما بخلص بس معنا غير - في عمان الأردن

بلشت العجقة بالصيف و شغل البيت ما بخلص بس معنا غير

(للبيع)

- في عمان الأردن

بلشت العجقة بالصيف و شغل البيت ما بخلص بس معنا غير لهيك احجزي عاملتك و ريحي حالك من التعب معنا فقط .
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

7/8/2024
صورة الاعلان: احجزي عاملتك من عنا لترتاحي من التنظيف وتشوفي الفرق - في عمان الأردن

احجزي عاملتك من عنا لترتاحي من التنظيف وتشوفي الفرق

(للبيع)

- في عمان الأردن

احجزي عاملتك من عنا لترتاحي من التنظيف وتشوفي الفرق جميع عاملاتنا مدربات على الالتزام والدقة عمل يوم.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

6/8/2024
صورة الاعلان: احجزي عاملتك من عنا لترتاحي من التنظيف وتشوفي الفرق - في عمان الأردن

احجزي عاملتك من عنا لترتاحي من التنظيف وتشوفي الفرق

(للبيع)

- في عمان الأردن

احجزي عاملتك من عنا لترتاحي من التنظيف وتشوفي الفرق جميع عاملاتنا مدربات على الالتزام والدقة عمل يوم.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

6/8/2024
صورة الاعلان: ما بخلص عندك التنظيف و تعبتي منه اتصلي فينا ونحنا بنأمن طلبك - في عمان الأردن

ما بخلص عندك التنظيف و تعبتي منه اتصلي فينا ونحنا بنأمن طلبك

(للبيع)

- في عمان الأردن

ما بخلص عندك التنظيف و تعبتي منه اتصلي فينا ونحنا بنأمن طلبك ريحي حالك من اولها واحجزي عاملتك من مكت.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

5/8/2024
صورة الاعلان: ما بخلص عندك التنظيف و تعبتي منه اتصلي فينا ونحنا بنأمن طلبك - في عمان الأردن

ما بخلص عندك التنظيف و تعبتي منه اتصلي فينا ونحنا بنأمن طلبك

(للبيع)

- في عمان الأردن

ما بخلص عندك التنظيف و تعبتي منه اتصلي فينا ونحنا بنأمن طلبك ريحي حالك من اولها واحجزي عاملتك من مكت.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

5/8/2024
صورة الاعلان: نوفر خدمة التنظيف و الترتيب و الضيافة لكم وطوال ايام الاسبوع - في عمان الأردن

نوفر خدمة التنظيف و الترتيب و الضيافة لكم وطوال ايام الاسبوع

(للبيع)

- في عمان الأردن

نوفر خدمة التنظيف و الترتيب و الضيافة لكم وطوال ايام الاسبوع نعمل لراحتكم ومن اجلكم وباسعار منافسة .
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

3/8/2024
صورة الاعلان: نوفر خدمة التنظيف و الترتيب و الضيافة لكم وطوال ايام الاسبوع - في عمان الأردن

نوفر خدمة التنظيف و الترتيب و الضيافة لكم وطوال ايام الاسبوع

(للبيع)

- في عمان الأردن

نوفر خدمة التنظيف و الترتيب و الضيافة لكم وطوال ايام الاسبوع نعمل لراحتكم ومن اجلكم وباسعار منافسة .
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

3/8/2024
صورة الاعلان: عيشي راحتك و تخلصي من تعب التنظيف مع عاملاتنا - في عمان الأردن

عيشي راحتك و تخلصي من تعب التنظيف مع عاملاتنا

(للبيع)

- في عمان الأردن

عيشي راحتك و تخلصي من تعب التنظيف مع عاملاتنا اختاري عاملتك واتركي البـاقي علينـا واحنا بنريحك عاملا.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

3/8/2024
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