اكشاك جاهزة للبيع - شركة الآمل للفايبر جلاس

(للبيع)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|AlAmal Fiberglass
|التليفون:
|01200381094
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|العنوان:
|الكيلو 17 طريق مصر اسكندرية الزراعي- قليوب
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/7/2024
|رقم الإعلان:
|2276876
1,000 جنيه
680 جنيه
680 جنيه