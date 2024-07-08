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اكشاك جاهزة للبيع - شركة الآمل للفايبر جلاس

(للبيع)

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صورة الاعلان: اكشاك جاهزة للبيع - شركة الآمل للفايبر جلاس - في القاهرة مصر

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للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: AlAmal Fiberglass
التليفون: 01200381094

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العنوان: الكيلو 17 طريق مصر اسكندرية الزراعي- قليوب
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 13/7/2024
رقم الإعلان: 2276876

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