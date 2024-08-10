اكتشف رفاهية العيش|مجمع 3فلل فاخر في ال نهيان

مجمع مكون من 3 فلل في ال نهيان، كل فيلا تحتوي على 3 طوابق مع 4 غرف نوم ماستر، غرفة عائلية، جراج، رووف، ومرافق فاخرة. استمتع بالراحة والفخامة! احجز الآن! *مساحة الارض:10,000 قدم مربع،رقم مرجعي: CD984595 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م:تواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة التسجيل العقاري:53733-رخصةالسيد سمير:279684 رقم الترخيص التجاري:CN-1149643-ترخيص الهيئة(RERA):202401101466