اكتشف رفاهية العيش|مجمع 3فلل فاخر في ال نهيان

مجمع 3فلل في ال نهيان كل فيلا تتكون من: طابق ارضي-طابق اول-رووف يحتوي الطابق الارضي على:غرفة معيشة-غرفة طعام-مطبخ-2تويليت مع مغاسل-غرفة غسيل -غرفة خادمة-مخزن-حمام-مكان مخصص للجلوس-جراج طابق اول يحتوي على:4غرف نوم ماستر مع غرف *مساحة الارض:10,000 قدم مربع،رقم مرجعي:CD984595 فاين هوم العقارية ذ.م.م.تواصل مع السيد سمير:0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير:54404-رخصة التسجيل العقاري:53733 رقم الرخصة التجارية:CN-1149643-رقم رخصة (RERA):202401101466