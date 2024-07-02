اكتشف رفاهية العيش|مجمع 3فلل فاخر في ال نهيان

مجمع3فلل، كل فيلا تتكون من طابق أرضي:غرفة معيشة،غرفة طعام،مطبخ،2تواليت مع مغاسل،غرفة غسيل،غرفة خادمة،مخزن،حمام،مكان جلوس،وجراج.طابق أول:4غرف نوم ماستر مع غرفة تبديل ملابس، بلكونة،وغرفة عائلية. مساحة الارض :10,000 قدم مربع،رقم مرجع:CD984595 فاين هوم العقارية ذ.م.م التواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة للسيد سمير:54404رخصة التسجيل العقاري:53733 الرخصة التجارية:CN-1149643.رخصة(RERA):202401101466