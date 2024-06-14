اكتشف رفاهية العيش|مجمع 3فلل فاخر في ال نهيان

مجمع 3 فلل في ال نهيان كل فيلا تتكون من : طابق ارضي-طابق اول-رووف *يحتوي الطابق الارضي على:غرفة معيشة-غرفة طعام-مطبخ-2تويليت مع مغاسل-غرفة غسيل -غرفة خادمة-مخزن-حمام-مكان مخصص للجلوس-جراج *الطابق الاول يحتوي على:4غرف نوم ماستر مع غرفة تبديل ملابس -بلكونة-غرفه عائليه *جراج *رووف *مساحة الارض:10,000 قدم مربع،الرققم المرجعي:CD984595 * لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير:0503070042