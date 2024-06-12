اكتشف رفاهية العيش|مجمع 3فلل فاخر في ال نهيان

مجمع 3 فلل في ال نهيان كل فيلا تتكون من: طابق ارضي-طابق اول-رووف *يحتوي الطابق الارضي على: -غرفة معيشة -غرفة طعام -مطبخ -2 تويليت مع مغاسل -غرفة غسيل -غرفة خادمة -مخزن -حمام -مكان مخصص للجلوس -جراج *الطابق الاول يحتوي على : -4غرف نوم ماستر مع غرفة تبديل ملابس -بلكونة -غرفه عائليه | *جراج *رووف *مساحة الارض:10,000 قدم مربع *الرقم المرجعي:CD984595 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير:0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير:54404 رخصة التسجيل العقاري:53733