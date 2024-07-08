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افضل عروض ايجار مرسيدس E200 في القاهره
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|خدمة إيجار مرسيدس E200 بأسعار تنافسية وخدمات مميزة. نحن نوفر لك سيارات مرسيدس E200 للإيجار بحالة ممتازة، مجهزة بأحدث وسائل الراحة والتكنولوجيا لضمان تجربة قيادة استثنائية. استمتع برحلاتك الخاصة أو التجارية مع أفضل عروض إيجار مرسيدس E200 لدينا. سياراتنا تتميز بالأناقة والأداء العالي لتلبية جميع احتياجاتك. احجز الآن مع شركات تأجير مرسيدس E200 الرائدة، واختبر الفخامة والأمان مع شركه تورزم - خبرة وتميز في خدمة العملاء منذ عام 2019. شركه تورزم - الفخامة والراحة في كل رحلة.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تورزم تورز
|التليفون:
|01119108231
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|العنوان:
|12 شارع الحجاز مصر الجديده- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/7/2024
|رقم الإعلان:
|2276328
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