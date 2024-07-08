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افضل عروض ايجار مرسيدس E200 في القاهره

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صورة الاعلان: افضل عروض ايجار مرسيدس E200 في القاهره - في القاهرة مصر

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خدمة إيجار مرسيدس E200 بأسعار تنافسية وخدمات مميزة. نحن نوفر لك سيارات مرسيدس E200 للإيجار بحالة ممتازة، مجهزة بأحدث وسائل الراحة والتكنولوجيا لضمان تجربة قيادة استثنائية. استمتع برحلاتك الخاصة أو التجارية مع أفضل عروض إيجار مرسيدس E200 لدينا. سياراتنا تتميز بالأناقة والأداء العالي لتلبية جميع احتياجاتك. احجز الآن مع شركات تأجير مرسيدس E200 الرائدة، واختبر الفخامة والأمان مع شركه تورزم - خبرة وتميز في خدمة العملاء منذ عام 2019. شركه تورزم - الفخامة والراحة في كل رحلة.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: تورزم تورز
التليفون: 01119108231

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العنوان: 12 شارع الحجاز مصر الجديده- مصر الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 8/7/2024
رقم الإعلان: 2276328

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: إيجار تويوتا هايس بأسعار تنافسية وعروض مميزة - في القاهرة مصر

إيجار تويوتا هايس بأسعار تنافسية وعروض مميزة

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

إيجار تويوتا هايس بأسعار تنافسية وعروض مميزة. نحن نقدم لك سيارات تويوتا هايس للإيجار بحالة ممتازة، .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

8/7/2024
صورة الاعلان: BOOK A MERCEDES LIMOUSINE AT ECONOMICAL PRICES - في القاهرة مصر

BOOK A MERCEDES LIMOUSINE AT ECONOMICAL PRICES

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

خدمة ليموزين مرسيدس ليموزين مطار مرسيدس بأقل الأسعار Mercedes airport limousine at the lowest pric.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

8/7/2024
صورة الاعلان: ايجار سيارات كيا سبورتاج في التجمع بأقل سعر في التجمع الخامس - في القاهرة مصر

ايجار سيارات كيا سبورتاج في التجمع بأقل سعر في التجمع الخامس

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

استأجر كيا سبورتاج الآن بالسائق أو بدون سائق استمتع بالفخامة والراحة مع تأجير سيارات مرسيدس في مصر. .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,500 جنيه

7/7/2024
صورة الاعلان: استئجار افضل ليموزين - في القاهرة مصر

استئجار افضل ليموزين

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

خدمات ليموزين بداية عندما تفكر في السفر في مصر بأسلوب الرفاهية والفخامة، فإن استئجار أفضل ليموزين ي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

7/7/2024
صورة الاعلان: استئجار افضل ليموزين - في القاهرة مصر

استئجار افضل ليموزين

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

خدمات ليموزين بداية عندما تفكر في السفر في مصر بأسلوب الرفاهية والفخامة، فإن استئجار أفضل ليموزين ي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

7/7/2024
صورة الاعلان: ليموزين لرحلات العين السخنة - في القاهرة مصر

ليموزين لرحلات العين السخنة

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار ليموزين العين السخنة عندما نتحدث عن الرفاهية والتميّز في السفر، فإن ليموزينات رحلات العين السخ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

7/7/2024
صورة الاعلان: ايجار رنج روفر فوج فاخرة في مصر - في القاهرة مصر

ايجار رنج روفر فوج فاخرة في مصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار لاندروفر فوج في القاهرة عندما يتعلق الأمر بتأجير سيارات فاخرة في القاهرة، فإن ايجار رنج روفر ف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

7/7/2024
صورة الاعلان: ايجار تويوتا لاندكروزر الرياض في مصر - في القاهرة مصر

ايجار تويوتا لاندكروزر الرياض في مصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار لاندكروزر الرياض في القاهرة من بين أكثر السيارات شهرة وتميزًا في مصر وفي العديد من دول العالم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

7/7/2024
صورة الاعلان: استئجار سيارات عائلية فور باي فور - في القاهرة مصر

استئجار سيارات عائلية فور باي فور

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار ليموزين لاند كروزر استئجار سيارة عائلية هو قرار ذكي للكثير من الأسر، خاصة عندما ترغب في الاستم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

7/7/2024
صورة الاعلان: ايجار سيارات ليموزين توتا كرولا - في القاهرة مصر

ايجار سيارات ليموزين توتا كرولا

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

موديل حديث يجمع بين الأناقة والفعالية داخلية فسيحة ومريحة مع مقاعد ذات تصميم أنيق نظام صوتي بجودة عا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

7/7/2024
صورة الاعلان: ايجار هيونداي النترا - في القاهرة مصر

ايجار هيونداي النترا

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

موديل حديث وأنيق يجمع بين الراحة والأداء داخلية فسيحة ومريحة مع مقاعد من الجلد للراحة القصوى نظام صو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

7/7/2024
صورة الاعلان: خدمة ايجار ليموزين مرسيدس يومي في القاهرة - في القاهرة مصر

خدمة ايجار ليموزين مرسيدس يومي في القاهرة

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

استمتع بأفخم تجربة سياحية مع خدمة تأجير ليموزين مرسيدس تاجير ليموزين مرسيدس بالتالي عندما يتعلق الأم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,500 جنيه

4/7/2024
صورة الاعلان: ميكروباص هايس للإيجار اليومي وخدمة استقبال المطار - في القاهرة مصر

ميكروباص هايس للإيجار اليومي وخدمة استقبال المطار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

تأجير ميكروباص تويوتا هايس بشكل يومي ولخدمات استقبال المطار ليموزين مطار بالتالي يعتبر ميكروباص تويو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,500 جنيه

4/7/2024
صورة الاعلان: ارخص خدمات النقل سياحي_ ايجار تويوتا هايس - في القاهرة مصر

ارخص خدمات النقل سياحي_ ايجار تويوتا هايس

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار ميكروباصات تويوتا هايس نقل سياحي ميكروباص تويوتا إن خدمات النقل السياحي تلعب دورًا حاسمًا في .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

4/7/2024
صورة الاعلان: ايجار ليموزين هيونداي اتش وان 20 7 راكب - في القاهرة مصر

ايجار ليموزين هيونداي اتش وان 20 7 راكب

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ليموزين هيونداي اتش وان 20 هو خيار ممتاز لمن يبحثون عن راحة وفخامة في تجربة السفر. إليك بعض المعلوما.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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4/7/2024
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