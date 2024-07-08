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افضل شركة لبيع الكومباكت فى مصر
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|افضل شركة لبيع الكومباكت فى مصر عايز خامات لمشروعك و كمية شركة ايجي ستون عندها جميع الكميات و الالوان و جميع انواع الاكسسوارات شركة ايجي ستون #خبرة_ثقة_ابتكار : : 01022980601 [email protected] العنوان: 15طة حسين النزهة الجديدة بجوار نقطة النزهة الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|m egystone
|التليفون:
|01022980601
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|العنوان:
|15 ش طه حسين النزهة الجديدة- nozha
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|8/7/2024
|رقم الإعلان:
|2276291
كل ما عليك ان تختار المناسب ليك من اجود انواع الكومباكت hpl ، لانتاج تصميم مثله يتميز بالاتقان والحد.
8/7/2024
خصوماات سعر متر قواطيع الكومباكت اقوى الخصومات لاسعار التوريد و التركيب قواطيع الحمامات الكومباكت صي.
7/7/2024
كل ما عليك ان تختار المناسب ليك من اجود انواع الكومباكت hpl ، لانتاج تصميم مثله يتميز بالاتقان والحد.
7/7/2024
كومباكت HPL متوفر بجميع الالوان ✨ قواطيع الحمامات hpl - فواصل الحمامات hpl - ابواب حمامات hp.
4/7/2024
قرص كاونترات كوريان كورى قرص كاونترات كوريان كورى مستورد HANEX – TRISTONE شركة ايجي ستون #خبرة_ثقة_.
3/7/2024
ويستخدم فى : قواطيع الحمامات , فواصل الحمامات لعمل الترابيزات (كـافـيه -مـول – مطـاعم ) لعمل دوا.
2/7/2024
شركة نورن ديزاين لتصنيع وتوريد وتركيب ابواب وقواطيع الحمامات و فواصل_المباول من خامات الكومباكت_hpl .
1/7/2024
جميع اكسوارات الكومباكت ( الاستانلس – الاسود ) جميع اكسسوارات الكومباكت متاح استانلس ستيل 304 مستورد.
1/7/2024
قواطيع وفواصل وأبواب حمامات (compact Hpl) هندى / صينى. اكسسورات استانلس 304 ( (أرجل – مفصلات- مقابض.
1/7/2024
خشب الكومباكت لقواطيع الحمامات خشب الكومباكت لقواطيع الحمامات صيني – هندى – فرنساوى شركة ايجي ستون .
1/7/2024
احواض كوريان مودرن 01022980601 احوض الكوريان : يعنى احواض مصنعة من الرخام الصناعى المستورد الكوري 1/.
26/6/2024
نقوم بالتركيب فى جميع محافظات مصر الاكسسوارات من أفضل وأجود الأنواع الثقيلة (استانلس 304 ) كومباكت.
26/6/2024
كونترات مشتشفيات كاونترات استقبال كاونترات مطاعم كاونترات كوريان رخام صناعى بديل الرخام الطبيعى شركة.
25/6/2024
قابلية تشغيل ممتازة من مميزات الكوريان انه متين للغاية بالرغم من ذلك يمكن تصنيعه بسهولة باستخدام ادو.
25/6/2024
نورن ديزاين الوكيل المعتمد فى مصر لاستراد و تصنيع و توزيع الكومباكت hpl الصينى و الهندى ماركة GREEN.
24/6/2024
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