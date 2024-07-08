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افضل شركة لبيع الكومباكت فى مصر

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: افضل شركة لبيع الكومباكت فى مصر - في القاهرة مصر

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افضل شركة لبيع الكومباكت فى مصر عايز خامات لمشروعك و كمية شركة ايجي ستون عندها جميع الكميات و الالوان و جميع انواع الاكسسوارات شركة ايجي ستون #خبرة_ثقة_ابتكار : : 01022980601 [email protected] العنوان: 15طة حسين النزهة الجديدة بجوار نقطة النزهة الجديدة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: m egystone
التليفون: 01022980601

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 15 ش طه حسين النزهة الجديدة- nozha
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 8/7/2024
رقم الإعلان: 2276291

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شيتات كومباكت hpl نورن ديزاين - في القاهرة مصر

شيتات كومباكت hpl نورن ديزاين

(للبيع)

- في القاهرة مصر

كل ما عليك ان تختار المناسب ليك من اجود انواع الكومباكت hpl ، لانتاج تصميم مثله يتميز بالاتقان والحد.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

8/7/2024
صورة الاعلان: خصوماات سعر متر قواطيع الكومباكت - في القاهرة مصر

خصوماات سعر متر قواطيع الكومباكت

(للبيع)

- في القاهرة مصر

خصوماات سعر متر قواطيع الكومباكت اقوى الخصومات لاسعار التوريد و التركيب قواطيع الحمامات الكومباكت صي.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

7/7/2024
صورة الاعلان: فواصل حمامات و لوكرز hpl - في القاهرة مصر

فواصل حمامات و لوكرز hpl

(للبيع)

- في القاهرة مصر

كل ما عليك ان تختار المناسب ليك من اجود انواع الكومباكت hpl ، لانتاج تصميم مثله يتميز بالاتقان والحد.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

7/7/2024
صورة الاعلان: كومباكت هندى جرين لام compact hpl green lam - في القاهرة مصر

كومباكت هندى جرين لام compact hpl green lam

(للبيع)

- في القاهرة مصر

كومباكت HPL متوفر بجميع الالوان ✨ قواطيع الحمامات hpl - فواصل الحمامات hpl - ابواب حمامات hp.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

4/7/2024
صورة الاعلان: قرص كاونترات كوريان كورى - في القاهرة مصر

قرص كاونترات كوريان كورى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

قرص كاونترات كوريان كورى قرص كاونترات كوريان كورى مستورد HANEX – TRISTONE شركة ايجي ستون #خبرة_ثقة_.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

3/7/2024
صورة الاعلان: كومباكت hpl شامل التوريد والتركيب و المعاينة مجانية - في القاهرة مصر

كومباكت hpl شامل التوريد والتركيب و المعاينة مجانية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ويستخدم فى : قواطيع الحمامات , فواصل الحمامات لعمل الترابيزات (كـافـيه -مـول – مطـاعم ) لعمل دوا.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

2/7/2024
صورة الاعلان: كومباكت hpl شامل التوريد والتركيب و المعاينة مجانية - في القاهرة مصر

كومباكت hpl شامل التوريد والتركيب و المعاينة مجانية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شركة نورن ديزاين لتصنيع وتوريد وتركيب ابواب وقواطيع الحمامات و فواصل_المباول من خامات الكومباكت_hpl .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

1/7/2024
صورة الاعلان: جميع اكسوارات الكومباكت ( الاستانلس – الاسود ) - في القاهرة مصر

جميع اكسوارات الكومباكت ( الاستانلس – الاسود )

(للبيع)

- في القاهرة مصر

جميع اكسوارات الكومباكت ( الاستانلس – الاسود ) جميع اكسسوارات الكومباكت متاح استانلس ستيل 304 مستورد.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

1/7/2024
صورة الاعلان: كومباكت hpl شامل التوريد والتركيب - في القاهرة مصر

كومباكت hpl شامل التوريد والتركيب

(للبيع)

- في القاهرة مصر

قواطيع وفواصل وأبواب حمامات (compact Hpl) هندى / صينى. اكسسورات استانلس 304 ( (أرجل – مفصلات- مقابض.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

1/7/2024
صورة الاعلان: خشب الكومباكت لقواطيع الحمامات - في القاهرة مصر

خشب الكومباكت لقواطيع الحمامات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

خشب الكومباكت لقواطيع الحمامات خشب الكومباكت لقواطيع الحمامات صيني – هندى – فرنساوى شركة ايجي ستون .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

1/7/2024
صورة الاعلان: احواض كوريان مودرن - في القاهرة مصر

احواض كوريان مودرن

(للبيع)

- في القاهرة مصر

احواض كوريان مودرن 01022980601 احوض الكوريان : يعنى احواض مصنعة من الرخام الصناعى المستورد الكوري 1/.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

26/6/2024
صورة الاعلان: كومباكت hpl شامل التوريد والتركيب - في القاهرة مصر

كومباكت hpl شامل التوريد والتركيب

(للبيع)

- في القاهرة مصر

نقوم بالتركيب فى جميع محافظات مصر الاكسسوارات من أفضل وأجود الأنواع الثقيلة (استانلس 304 ) كومباكت.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

26/6/2024
صورة الاعلان: جلاكسى كوريان نورن ديزاين - في القاهرة مصر

جلاكسى كوريان نورن ديزاين

(للبيع)

- في القاهرة مصر

كونترات مشتشفيات كاونترات استقبال كاونترات مطاعم كاونترات كوريان رخام صناعى بديل الرخام الطبيعى شركة.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

25/6/2024
صورة الاعلان: ترابيزات طاولات الطعام - في القاهرة مصر

ترابيزات طاولات الطعام

(للبيع)

- في القاهرة مصر

قابلية تشغيل ممتازة من مميزات الكوريان انه متين للغاية بالرغم من ذلك يمكن تصنيعه بسهولة باستخدام ادو.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

25/6/2024
صورة الاعلان: شركات كبائن قواطيع حمامات – مباول - في القاهرة مصر

شركات كبائن قواطيع حمامات – مباول

(للبيع)

- في القاهرة مصر

نورن ديزاين الوكيل المعتمد فى مصر لاستراد و تصنيع و توزيع الكومباكت hpl الصينى و الهندى ماركة GREEN.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

24/6/2024
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