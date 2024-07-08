افضل شركات كلادينج بمصر | كتالوج الكلادينج واسعاره

(للبيع)
|تتشرف المنارة جروب (الوكيل الحصرى والوحيد لكلادينج ألوكوبيست بمصر ) ان تقدم كلادينج ألو كوبيست الكلادينج الاماراتى المناسب لجميع المبانى بمصر وذلك بسبب سهولة القص, الحفر والتشكيل لزوايا واشكال مختلفة وفقا لإحتياج التصاميم التى يختارها العميل المصرى , كما انها ايضا تتناسب مع الانشاءات والديكورات الحديثة المبنية بالطوب او الهياكل ذات الاطارات والهياكل المعدنية والمنازل الجاهزة وتعطى المبانى القديمة مظهر أنيق و جميل دائم
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|المنارة جروب
|التليفون:
|01070045206
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|العنوان:
|Riyadh, Saudi Arabia- حلوان
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|680 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/7/2024
|رقم الإعلان:
|2276351
1,000 جنيه
680 جنيه