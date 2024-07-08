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افضل شركات كلادينج بمصر | كتالوج الكلادينج واسعاره

(للبيع)

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صورة الاعلان: افضل شركات كلادينج بمصر | كتالوج الكلادينج واسعاره - في القاهرة مصر

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تتشرف المنارة جروب (الوكيل الحصرى والوحيد لكلادينج ألوكوبيست بمصر ) ان تقدم كلادينج ألو كوبيست الكلادينج الاماراتى المناسب لجميع المبانى بمصر وذلك بسبب سهولة القص, الحفر والتشكيل لزوايا واشكال مختلفة وفقا لإحتياج التصاميم التى يختارها العميل المصرى , كما انها ايضا تتناسب مع الانشاءات والديكورات الحديثة المبنية بالطوب او الهياكل ذات الاطارات والهياكل المعدنية والمنازل الجاهزة وتعطى المبانى القديمة مظهر أنيق و جميل دائم
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: المنارة جروب
التليفون: 01070045206

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العنوان: Riyadh, Saudi Arabia- حلوان
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 680 جنيه
تاريخ الإعلان: 8/7/2024
رقم الإعلان: 2276351

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صورة الاعلان: أنواع الرخام المستورد بشق التعبان | اسعار الرخام المستورد2024 - في القاهرة مصر

أنواع الرخام المستورد بشق التعبان | اسعار الرخام المستورد2024

(للبيع)

- في القاهرة مصر

الرخام المستورد هو رخام يقوم مصنع الكوبرا للرخام والجرانيت بإستيراده من مختلف دول العالم، مثل اليونا.
العنوان:

القاهرة - مصر

1,000 جنيه

8/7/2024
صورة الاعلان: اسعار الكلادينج الاماراتى | كلادينج الوكوبيست - في القاهرة مصر

اسعار الكلادينج الاماراتى | كلادينج الوكوبيست

(للبيع)

- في القاهرة مصر

المنارة جروب الوكيل الحصري لكلادينج ألوكوبيست الإماراتى المستخدم في تكسية واجهات المباني الخارجية A.
العنوان:

القاهرة - مصر

680 جنيه

5/5/2024
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