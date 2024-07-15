افضل أستثمار|فيلااتجارية|عيادة|بعائد ضخم

فيلا تجارية مستخدمة كعيادة طبية،مكونة من 4 طوابق(بدروم+3طوابق)،تشمل 15عيادة،3غرف علاج،غرفتي عمليات،غرفتي انتظار،غرفتي مرضى،وصيدلية.الطابق السفلي يحتوي على مركز تعليمي وغرف أخرى.التخصصات:جراحة تجميل،جراحة عامة،أمراض جلدية.كمايوجدمواقف خارجية. *المساحة:5,382 قدم مربع،رقم مرجعي:CV984987 فاين هوم العقارية ذ.م.م. لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير:0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير:54404-رخصة التسجيل العقاري:53733 •رقم الرخصة التجارية:CN-1149643-•رقم رخصة (RERA):202401101466