افضل أستثمار|فيلااتجارية|عيادة|بعائد ضخم

فيلا تجارية كعيادة طبية4طوابق(بدروم+3طوابق)،تشمل 15عيادة،3غرف علاج،غرف عمليات،انتظار،مرضى داخليين،وصيدلية.الطابق السفلي به مركز تعليمي،غرفة إعلام،قسم تعقيم،وغرفة موظفين.التخصصات:جراحة للتجميل،عامة،جلدية.المساحة:5,382 قدم مربع،رقم مرجع:CV984987.فاين هوم العقاريةذ.م.م.لمزيد من المعلومات:السيد سمير0503070042.رقم الرخصة:54404.رخصة تسجيل عقاري:53733•رقم رخصةتجارية:CN-1149643•رقم رخصة(RERA):202401101466