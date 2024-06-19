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افضل أستثمار|فيلااتجارية|عيادة|بعائد ضخم|

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صورة الاعلان: افضل أستثمار|فيلااتجارية|عيادة|بعائد ضخم| - في أبو ظبي الإمارات

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للبيع:فيلا تجارية مخصصة كعيادة طبية** مكونة من 4 طوابق (بدروم + 3 طوابق)، تضم 15 عيادة، 3 غرف علاج، غرفة عمليات كبرى، غرفة جراحات صغيرة، غرف انتظار، غرف للمرضى الداخليين، وصيدلية للمرضى الخارجيين. الطابق السفلي يحتوي على مركز تعليمي وورش عمل، غرفة إعلام، قسم لتعقيم الأدوات الطبية، وغرف للموظفين. تشمل التخصصات: جراحة التجميل، الجراحة العامة، والأمراض الجلدية. المساحة: 5,382 قدم مربع.لمزيد من المعلومات، تواصل مع السيد سمير: 0503070042.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقارية
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: منطقة الخالدية- منطقة الخالدية
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 19/6/2024
رقم الإعلان: 2273854

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(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

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القسم: 

اتصل

19/6/2024
صورة الاعلان: تملك الان مجمع فلل تصميم مميز فى مدينة محمد بن زايد - في أبو ظبي الإمارات

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(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*يتكون المجمع من 4 فلل , فيلا رئيسية و 3 فلل أخرى: *الفيلا الرئيسية مكونة من : - 6 غرف نوم - غرفه .
القسم: 

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