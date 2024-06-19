افضل أستثمار|فيلااتجارية|عيادة|بعائد ضخم

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(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|للبيع:فيلا تجارية مخصصة كعيادة طبية** مكونة من 4 طوابق (بدروم + 3 طوابق)، تضم 15 عيادة، 3 غرف علاج، غرفة عمليات كبرى، غرفة جراحات صغيرة، غرف انتظار، غرف للمرضى الداخليين، وصيدلية للمرضى الخارجيين. الطابق السفلي يحتوي على مركز تعليمي وورش عمل، غرفة إعلام، قسم لتعقيم الأدوات الطبية، وغرف للموظفين. تشمل التخصصات: جراحة التجميل، الجراحة العامة، والأمراض الجلدية. المساحة: 5,382 قدم مربع.لمزيد من المعلومات، تواصل مع السيد سمير: 0503070042.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقارية
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|منطقة الخالدية- منطقة الخالدية
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|19/6/2024
|رقم الإعلان:
|2273854
تتكون الفيلا من: * طابق باسمينت: - غرفة سائق - مواقف للسيارات - مطبخ كبير - غرف الخزانات * الطابق.
19/6/2024
تكون الفيلا من: -8 غرف نوم -8 حمامات -منطقة معيشة وطعام واسعة -قاعات كبيرة -أربعة مداخل -مطابخ مجهزة.
19/6/2024
*فيلا تجارية أسثمارية مكونة من: -2 طابق مقسمين الي: -اربعه شقق *مميزات الفيلا: -صيانه بالكامل للفي.
19/6/2024
* تتكون الفيلا من : - 7 شقق كل شقة تحتوي علي: - 3 غرف نوم - صالة *مساحة الارض : 6,400 قدم مربع *ال.
19/6/2024
فيلا بمدينة شخبوط اول ساكن -تشطيب ديلوكس -موقع مميز على زاويه تحتوي على -6 غرف ماستر -مجلس رجال بم.
19/6/2024
فيلا بالريف عبارة عن: -4 غرف -4 حمامات -مطبخ -مجلس -صاله -حديقة -حوش -مدخل خاص بالحوش -المساح.
19/6/2024
*تتكون الفيلا من: - 5 غرف نوم ماستر - غرفتين نوم - مجلس مع حمام - بلكونة كبيرة - 4 غرف معيشة - مطب.
19/6/2024
فيلا بمدينة شخبوط تتكون من: 7 غرف نوم ماستر -مجلس -3 مطابخ -غرفة طعام -صالة جلوس -مكتب -غرفتين غسيل .
19/6/2024
* تتكون الفيلا من : - 8 غرف نوم ماستر - مجلسين مع مغاسل وحمامات - مطبخين - صالة واسعه - غرفة طعام - .
19/6/2024
فيلا سوبر ديلوكس مكونة من: -10 غرف نوم -3 صالات -مجلسين -غرفة خادمة -مطبخ تحضيري -مطبخ خارجي مع .
19/6/2024
تتكون الفيلا من:5غرف-5حمامات-غرفة خادمة-مطبخ جاهز-شرفة/بلكونة-غرفة غسيل-مسبح خاص -حديقة-موقف سيارات.
19/6/2024
*مجمع فيلتين يقع على زاوية وشارعين * الفيلا الأولى مكونة من : - 6 غرف نوم ماستر - مجلس رجال - صالة .
19/6/2024
َتتكون الفيلا من: *الطابق الارضي: -مطبخ كبير -مخزن -غرفة غسيل وكوي -غرفة خادمة *الطابق الاول: -صالة.
19/6/2024
فيلا بمدينة خليفة اول ساكن:تشطيب ديلوكس -موقع مميز على زاويه تحتوي على -6غرف ماستر-مجلس رجال بمدخل .
19/6/2024
*يتكون المجمع من 4 فلل , فيلا رئيسية و 3 فلل أخرى: *الفيلا الرئيسية مكونة من : - 6 غرف نوم - غرفه .
19/6/2024
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