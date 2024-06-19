افضل أستثمار|فيلااتجارية|عيادة|بعائد ضخم

للبيع:فيلا تجارية مخصصة كعيادة طبية** مكونة من 4 طوابق (بدروم + 3 طوابق)، تضم 15 عيادة، 3 غرف علاج، غرفة عمليات كبرى، غرفة جراحات صغيرة، غرف انتظار، غرف للمرضى الداخليين، وصيدلية للمرضى الخارجيين. الطابق السفلي يحتوي على مركز تعليمي وورش عمل، غرفة إعلام، قسم لتعقيم الأدوات الطبية، وغرف للموظفين. تشمل التخصصات: جراحة التجميل، الجراحة العامة، والأمراض الجلدية. المساحة: 5,382 قدم مربع.لمزيد من المعلومات، تواصل مع السيد سمير: 0503070042.