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افخم الشقق بحى النرجس بالرياض

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: افخم الشقق بحى النرجس بالرياض - في الرياض السعودية

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الرياض حي.النرجس المواصفات ثلث غرفة نوم ومطبخ وحمام صالة ممتازه عماره جديدة تشطيب سوبر لوكس كامل مطبخ جديد. جاهز للتركيب مكيفات اسبلت. جديد. جاهزه للتركيب الدور الثاني موقع ممتاز قريبة الجميع الخدمات والطرق الرئسية سعر الايجار سنوي 20الف شامل الكهرباء ولمويا للتواصل +966546486706 اتصال 📞/واتساب 📲
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محمد
التليفون: +966546486706

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: النرجس- النرجس
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 200,000 ريال
تاريخ الإعلان: 11/9/2024
رقم الإعلان: 2294871

اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: وكيل اجهزه صفوف الانتظار

وكيل اجهزه صفوف الانتظار

(للبيع)

اجهزة صفوف الانتظار نعمل على توريد وتركيب الأجهزة لجميع مناطق المملكة ( الرياض - القصيم - جدة - الدم.
العنوان:

الرياض - السعودية

100 ريال

13/9/2024
صورة الاعلان: خصم خاص على بديل الرخام والشيبورد | شركة خط التميز التجارية

خصم خاص على بديل الرخام والشيبورد | شركة خط التميز التجارية

(للبيع)

خصم خاص على بديل الرخام والشيبورد | شركة خط التميز التجارية لفترة محدودة وحتى نفاذ الكمية خصـم على ب.
العنوان:

الرياض - السعودية

79 ريال

10/9/2024
صورة الاعلان: شركات عمل تطبيقات – تك سوفت للحلول الذكية – Tec Soft for SMART solutions

شركات عمل تطبيقات – تك سوفت للحلول الذكية – Tec Soft for SMART solutions

(للبيع)

إذا كنت تبحث عن شركات عمل تطبيقات باحترافية وكفائة عالية في أي نوع من مجالات العمل أو تحتاج تطبيق خا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

10/9/2024
صورة الاعلان: بوابات مرور الأفراد حيث تلتقي الأناقة بالأمان

بوابات مرور الأفراد حيث تلتقي الأناقة بالأمان

(للبيع)

مرور الأفراد بأمان وسهولة مع بواباتنا! هل تبحث عن حل يضمن مرور الأفراد بشكل سلس وآمن؟ لدينا الحل! ل.
العنوان:

مكة - السعودية

1 ريال

10/9/2024
صورة الاعلان: RentCars

RentCars

(للإيجار)

Welcome to our car rental marketplace RentCars by / bringing together the top car rental companies f.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1 درهم

10/9/2024
صورة الاعلان: افضل شركات التسويق الالكتروني في السعودية

افضل شركات التسويق الالكتروني في السعودية

(للاستثمار)

افضل شركات التسويق الالكتروني في السعودية لقد أصبح الإنترنت أساسياً في حياتنا لا غنى عنه مما جعله يش.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

10/9/2024
صورة الاعلان: تعريف التسويق الالكتروني

تعريف التسويق الالكتروني

(للاستثمار)

تعريف التسويق الالكتروني التسويق الالكتروني باللغة الإنجليزية Online Marketing / Internet Marketing .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

10/9/2024
صورة الاعلان: خدمة ليموزين مرسيدس في القاهرة الكبري

خدمة ليموزين مرسيدس في القاهرة الكبري

(للإيجار)

تأجير أفخم وأحدث سياره مرسيدس S560 مايباخ فى مصر , مرسيدس S560 مايباخ للايجار بأرخص الأسعار فى القا.
القسم: 

1 جنيه

9/9/2024
صورة الاعلان: بوابات مرور الأفراد: الأمان والراحة في كل خطوة

بوابات مرور الأفراد: الأمان والراحة في كل خطوة

(للبيع)

بوابات مرور الأفراد الإلكترونية تبحث عن حل موثوق لمرور الأفراد؟ نقدم لك بوابات مرور الأفراد الإلكتر.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

8/9/2024
صورة الاعلان: #مطلوب_طبيب _طبيبه _ للعمل _بالسعوديه

#مطلوب_طبيب _طبيبه _ للعمل _بالسعوديه

(فرصة عمل)

#مطلوب_طبيب _طبيبه _ للعمل _بالسعوديه -1 خبره سابقه بالعلاج الاكسجين المضغوط -2 خبره بالهايبر ب.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

7/9/2024
صورة الاعلان: بوابات دخول وخروج السيارات بوابات تنظيم مرور السيارات بوابات باركنج

بوابات دخول وخروج السيارات بوابات تنظيم مرور السيارات بوابات باركنج

(للبيع)

🚗 بوابات مرور السيارات الذكية – مستقبل المرور بين يديك! 🚀 هل تبحث عن نظام مرور ذكي .
العنوان:

مكة - السعودية

1 ريال

7/9/2024
صورة الاعلان: شغالات للتنازل من الفلبين وبنجلادش

شغالات للتنازل من الفلبين وبنجلادش

(للبيع)

نعلن عن وجود عاملات نقل كفاله من الجنسيات الاتية: (الفلبين _ اندونيسيا _ اوغندا _ كينيا _ بنجلاديش _.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

7/9/2024
صورة الاعلان: شركة بيع مصدات هيدروليكية

شركة بيع مصدات هيدروليكية

(للبيع)

نعمل على توريد وتركيب الأجهزة لجميع مناطق المملكة و مصر ( الرياض - القصيم - جدة - الدمام - حفر البا.
العنوان:

الرياض - السعودية

100 ريال

7/9/2024
صورة الاعلان: أنواع كاميرات المراقبة

أنواع كاميرات المراقبة

(للبيع)

هل تبحث عن الحماية والمراقبة الفعالة؟ لا تبحث بعيدًا! نقدم لكم كاميرات الأمان والمراقبة، الحل الأمثل.
العنوان:

الرياض - السعودية

100 ريال

6/9/2024
صورة الاعلان: سيستم كاشير كامل نقاط بيع كاشير تموينات كاشير بقالة عروض اليوم الوطني

سيستم كاشير كامل نقاط بيع كاشير تموينات كاشير بقالة عروض اليوم الوطني

(للبيع)

🚀 نظام كاشير ذكي لتحويل أعمالك! هل سئمت من الأنظمة التقليدية التي تعقد الأمور أكثر مما تحلها.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

5/9/2024
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