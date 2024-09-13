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افخم الشقق بحى النرجس بالرياض
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|الرياض حي.النرجس المواصفات ثلث غرفة نوم ومطبخ وحمام صالة ممتازه عماره جديدة تشطيب سوبر لوكس كامل مطبخ جديد. جاهز للتركيب مكيفات اسبلت. جديد. جاهزه للتركيب الدور الثاني موقع ممتاز قريبة الجميع الخدمات والطرق الرئسية سعر الايجار سنوي 20الف شامل الكهرباء ولمويا للتواصل +966546486706 اتصال 📞/واتساب 📲
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد
|التليفون:
|+966546486706
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|العنوان:
|النرجس- النرجس
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|200,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|11/9/2024
|رقم الإعلان:
|2294871
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