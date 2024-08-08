اغتنم الفرصة ! الآن قطعة ارض تجارية في مدينة زايد

فرصةاستثمارية لتملك قطعة ارض تجارية تقع قطعةالارض هذه في مدينة زايد، تتميز هذه القطعة سهولة الوصول إلى الطرق الرئيسية والمرافق،مناسب لبناء منزل عائلي، وحدات سكنية متعددة. -مساحة: 34,353 قدم مربع -الرقم المرجعي: CL984569 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة التسجيل العقاري:53733 رقم الرخصة للسيد سمير:279684 رقم الترخيص التجاري:CN-1149643 رقم ترخيص الهيئة العقارية(RERA):202401101466