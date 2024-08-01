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اغتنم الفرصة ! الآن قطعة ارض تجارية في مدينة زايد
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|-فرصة استثمارية لتملك قطعة ارض تجارية في مدينة زايد -تبلغ المساحة:34,353 قدم مربع -استثمر للمستقبل لا تنتظر وسارع بالتواصل معنا -الرقم المرجعي:CL984569 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م: للتواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة التسجيل العقاري:53733 رخصة السيد سمير:279684 الترخيص التجاري:CN-1149643 ترخيص(RERA):202401101466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه فاين هوم العقاريه
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|مدينة خليفه- مدينة خليفه
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|1/8/2024
|رقم الإعلان:
|2279923
-أرض سكنية تبلغ مساحتها:15,000 قدم مربع بسعر لا يقارن وحصري -سواء كنت تبحث عن قطعة ارض لبناء منزلك .
1/8/2024
*قطعة ارض سكنية -تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن. -تمت.
1/8/2024
*قطعة ارض سكنية: -تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن. -ت.
1/8/2024
* ارض سكنية تطل علي البحر : -يوجد بها مارينا لليخت *المساحة : 21,603 قدم مربع *الرقم المرجعى: RL.
1/8/2024
*أرض تجارية: - هذه الارض عليها تصريح بناء بناية - ارتفاع البناية : 35 متر مربع - ارتفاع البوديوم .
31/7/2024
*قطعةارض سكنية علي زاوية وشارعين: - تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثماري.
31/7/2024
*قطعة ارض سكنية: - تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن. - .
31/7/2024
*ارض سكنية تطل علي البحر: - يوجد بها مارينا لليخت *المساحة :21,603 قدم مربع *الرقم المرجعى: RL98.
31/7/2024
*قطعة ارض سكنية: - تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن. - .
31/7/2024
*قطعة ارض سكنية تجارية: - هل تريد قطعة ارض للاستثمار؟ - هل تريد قطعة ارض لبناء فيلتك الخاصة؟ - هل.
31/7/2024
*قطعة ارض سكنية: - للباحثين عن افضل استثمار - وايضا للباحثين عن بناء منزلهم - امتلك الان قطعة ال.
31/7/2024
*قطعةارض سكنية: تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد،مما يجعلها فرصة استثماريةلا تقدر بثمن، تمتاز هذ.
30/7/2024
-قطعة ارض سكنية -للباحثين عن افضل استثمار -وايضا للباحثين عن بناء منزلهم -انتهز الفرصة و امتلك ال.
30/7/2024
*ارض تجارية في مدينة زايد ابوظبي تقع في منطقة حيوية ومزدهرة، مع سهولة الوصول إلى الطرق الرئيسية. -م.
30/7/2024
*قطعة ارض سكنية: - تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن. -.
29/7/2024
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