اغتنم الفرصة ! الآن قطعة ارض تجارية في مدينة زايد

*قطعة ارض سكنية: - تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن. - .

*قطعة ارض سكنية علي زاوية وشارعين:- - تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثمار.

ارض سكنية: أرض سكنية في مدينة زايد خليفة، تتميز بموقعها الممتاز والقرب من الخدمات الأساسية مثل المدا.

-فرصة استثمارية لتملك قطعة ارض تجارية -تقع قطعة الارض هذه في مدينة زايد -استثمر للمستقبل لا تنتظر و.

*أرض سكنية: - سواء كنت تبحث عن قطعة ارض لبناء منزلك او للاستثمار الامن فقطعة الارض هذه تلبي جميع اح.

قطعة ارض سكنية بمساحة29,448قدم مربع. تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد،مما يجعلها فرصة استثمارية .

قطعةارض سكنية بمدينة محمد بن زايد: تقع قطعةالأرض السكنية في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصةاستثم.

**أرض سكنية - سواء كنت تبحث عن قطعة ارض لبناء منزلك او للاستثمار الامن فقطعة الارض هذه تلبي جميع ا.

أرض تجارية مساحتها:29,162.44 قدم مربع مساحة البناء:116,068.21 قدم مربع هذه الارض عليها تصريح بناء ب.

-استثمر في الرفاهية مع هذه الفرصة الرائعة! -أرض سكنية متاحة للبيع في منطقة الريمان 1 مع تصريح لبناء.

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